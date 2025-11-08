Минимален успех за Локомотив Пловдив при домакинството на Берое

Локомотив Пловдив победи Берое с минималното 1:0 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Адриан Кова донесе успеха на „смърфовете“ с гол в 36-ата минута, а Йесид Валбуена остави заралии с човек по-малко в 67-ата минута.

В третата минута Жулиен Лами получи топката отдясно в наказателното поле и нанесе удар от удобна позиция, но Артур Мота успя да спаси. Шест минути след това Хуан Переа засече с глава центриране отдясно, но прати топката покрай вратата.

В 11-ата минута Берое получи златна възможност да излезе напред в резултата. Алберто Салидо бе изведен сам срещу Боян Милосавлевич, но вратарят на Локомотив Пловдив запази самообладание и успя да спаси изстрела на испанския футболист.

В 18-ата минута Жулиен Лами тества рефлекса на Артур Мота, който спаси, последва добавка на Севи Идриз, но вратарят на Берое отново се намеси. В следващите минути Локомотив Пловдив продължи да бъде по-опасният и деен отбор на терена.

В 36-ата минута Локомотив Пловдив закономерно излезе напред в резултата. Парвиз Умарбаев пусна извеждащ пас по конец към Адриан Кова, той навлезе в наказателното поле и нанесе удар към близкия горен ляв ъгъл и прониза Мота за 1:0.

След като началните 20 минути на второто полувреме не се случи нищо интересно, в 65-ата Берое остана с човек по-малко на терена. Йесид Валбуена извърши нарушение в средата на терена, за което получи втори жълт и респективно червен картон.

В 83-ата минута Франсиско Политино проби през средата на терена и нанесе удар към десния ъгъл по посока вратата на бившия си отбор, но Артур Мота внимаваше и изби в корнер, от който не последва нищо интересно.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - БЕРОЕ 1:0

1:0 Адриан Кова 36

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 39. Парвиз Умарбаев (К), 2. Адриан Кова, 9. Хуан Переа, 22. Ивайло Иванов (79' - 10. Франсиско Политино), 99. Жулиен Лами (79' - 33. Мартин Атанасов), 7. Севи Идриз, 12. Ефе Али (66' - 5. Тодор Павлов), 23. Мартин Русков (66' - 14. Димитър Илиев), 13. Лукас Риан, 21. Енцо Еспиноса

Треньор: Душан Косич

БЕРОЕ: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони (К), 4. Факундо Костантини, 9. Йесид Валбуена, 10. Даниел Бодега-Нене (89' - 7. Хуан Карлос Пинеда), 11. Исмаел Ферер, 15. Факундо Аларкон, 18. Стилян Русенов (89'- 17. Уеслей Да Роча), 21. Алберто Салидо, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо (66' - 23. Тижан Сона)

Треньор: Алехандро Сагерас