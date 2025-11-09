Новини
Лионел Меси изстреля Интер Маями към четвъртфиналите на МЛС

9 Ноември, 2025 12:20 300 0

Аржентинецът отбеляза два гола

Лионел Меси изстреля Интер Маями към четвъртфиналите на МЛС - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер Маями разгроми Нешвил с категоричното 4:0 и си осигури място сред най-добрите осем в плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Вълнуващата победа дойде в решителния трети мач от осминафиналната серия, която момчетата на Херардо Мартино спечелиха с 2:1 успеха.

Големият герой на вечерта, не кой да е, а самият Лионел Меси, ознаменува първото полувреме с две безапелационни попадения, които разтърсиха мрежата на гостите и дадоха солидна преднина на домакините.

След почивката, аржентинската магия продължи – Тадео Айенде се разписа на два пъти, с което окончателно пречупи съпротивата на Нешвил.

С този впечатляващ триумф Интер Маями продължава напред и ще се изправи срещу коравия тим на Синсинати в четвъртфиналната фаза. Първият сблъсък между двата отбора е насрочен за 22 ноември и ще се проведе в Маями.


