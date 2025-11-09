Новини
Лудогорец гони задължителен успех срещу Арда

9 Ноември, 2025 12:49 504 1

  • лудогорец-
  • арда кърджали-
  • efbet лига-
  • първа лига

Мачът в Разград е с начален час 17:30

Лудогорец гони задължителен успех срещу Арда - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец посреща Арда Кърджали в последния мач от 15-ия кръг на efbet Лига, с който ще се сложи край и на първото завъртане в шампионата. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще стартира в 17:30 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Волен Чинков.

"Орлите" влизат в кръга като четвърти с 24 точки и при успех ще излязат на трето място. Вече четири поредни мача в елита разградчани нямат успех, като натрупаха три ремита и една загуба. Временният старши треньор на Лудогорец Тодор Живондов няма да може да разчита на контузените Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Георги Терзиев, Агибу Камара и Квадво Дуа за срещата с Арда. За предстоящите мачове на националния отбор на България пък бяха повикани цели четирима представители на тима - Антон Недялков, Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Станислав Иванов.

Арда се намира в нетрадиционно слаба позиция, бивайки на 14-ото място в класирането с едва 13 точки. Три последователни са срещите без победа за кърджалийци, но пък в два мача поред те нямат загуба от Лудогорец след двете ремита в края на миналия сезон. Любопитен факт през настоящата кампания е, че две от трите победи на Арда в efbet Лига дойдоха като гост, като "небесносините" спечелиха и други важни мачове извън дома, но в Европа - триумфите над ХИК и Кауно Жалгирис.

В последната среща помежду си, играна отново в Разград през месец май тази година, Лудогорец и Арда завършиха при равенство 2:2. Бърнард Текпетей и Ерик Биле вкараха за "орлите", докато за кърджалийци се разписаха Станислав Иванов и Тонислав Йорданов.

В деня на мача от 13:00 часа ще работи билетната каса на улица „Васил Левски“ до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя Лудогорец - Арда са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.
Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.
Сектор Б (Трибуна Моци) – 10,00 лв.
Сектор Г- 10 лв.

Касата за гостуващите фенове ще отвори в деня на мача от 15:30 ч.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Съдията

    1 0 Отговор
    Да, да, да

    12:52 09.11.2025

