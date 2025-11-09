Славия с късен обрат над Монтана

Славия направи пълен обрат и победи Монтана с 2:1 в мач от 15 кръг на efbet Лига. "Белите" обърнаха мача в заключителните минути на вача, след като в 68-ата минута Филип Ежика изведе гостите напред. 3 минути преди изтичането на редовното време Янис Гермуш изравни, а във втората минута напродължението гол вкара и Роберто Райчев за крайното 2:1. Така Славия събра 18 точки след втората си поредна победа в първенството, а Монтана остава на предпоследно място в класирането с 13.

Мачът започна с натиск на домакините. Още в 7-ата минута Иван Минчев центрира опасно от пряк свободен удар, но Давид Малембана изчисти топката с глава. Постепенно гостите от Северозападна България изравниха играта и на свой ред стигнаха до добри положения. В 16-ата минута Томас Азеведо опита да изведе Филип Ежикие, но нападателят не успя да засече топката.

В средата на първата част треньорът на Славия Ратко Достанич трябваше да направи принудителна смяна – Илиян Стефанов напусна терена контузен, а на негово място влезе Исак Соле. Въпреки по-голямото владение на топката от страна на „белите“, защитата на Монтана стоеше стабилно и не допусна сериозни грешки.

В 37-ата минута Кристофър Ачемпонг намери с центриране Борис Димитров, но неговият удар бе твърде слаб, за да затрудни Леви Нтумба. Малко по-късно Никола Савич блокира изстрел от границата на наказателното поле на Иван Коконов. До почивката резултатът остана непроменен.

След подновяването на играта Славия отново опита да натисне. В 47-ата минута след центриране от фаул на Иван Минчев се стигна до разбъркване в наказателното поле, при което Янис Герумуш, Мартин Георгиев и Никола Савич се оказаха близо до попадение, но топката така и не влезе във вратата.

В 55-ата минута гостите отговориха – Филип Ежикие се откъсна зад защитата на „белите“ и стреля, но прати топката високо над напречната греда.

В 68-ата минута Монтана откри резултата. Борис Димитров се пребори с Лазар Марин и нахлу в наказателното поле, опитвайки пас по земя. След рикошет топката се вдигна, Витиньо стреля с глава и удари десния стълб, а при добавката Филип Ежикие бе на точното място и отбеляза от близка дистанция – 1:0 за Монтана!

След попадението Славия наложи сериозен натиск. В 73-ата минута Васил Симеонов спаси опасен удар на Янис Герумуш, който стреля от въздуха след центриране на Минчев. При ответната контраатака Борис Димитров имаше шанс да удвои, но не уцели вратата на Нтумба.

Славия изравни в 87-ата минута, след центриране отдясно на Владимир Метдев Янис Гермуш с глава отклони топката и тя влезе в мрежата на Васил Симеонов - 1:1

Във втората минута на продължението "белите" стигнаха до пълен обрат. Славия направи добра атака по десния фланг и топката стигна до Иван Минчев в наказателното поле, той центрира на втора греда и Роберто Райчев отбеляза второто попадение за домакините - 2:1.

СЛАВИЯ - МОНТАНА 2:1

0:1 Филип Ежике 68`, 1:1 Янис Гермуш 87`, 2:1 Роберто Райчев 90`+2`

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо (85' - 21. Владимир Медвед), 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 13. Илиян Стефанов (23' - 8. Исак Соле), 11. Мохамед Досо (74' - 14. Марко Милетич), 73. Иван Минчев (К), 18. Кристиян Балов (74' - 9. Роберто Райчев), 77. Емил Стоев, 10. Янис Гeрмуш

Старши треньор: Ратко Достанич

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов (К), 15. Кристофър Ачемпонг (68' - 11. Витиньо), 4. Никола Борисов, 14. Димитър Буров, 20. Давид Малембана (85' - 5. Мартин Михайлов), 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 27. Томас Азеведо, 9. Филип Ежике, 7. Борис Димитров (80' - 21. Илиас Илиадис), 17. Иван Коконов (80' - 22. Джоел Берхане)

Старши треньор: Анатоли Нанков