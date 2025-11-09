Левски триумфира над ЦСКА във волейболното дерби при дамите

След като футболният тим на ЦСКА излезе победител във Вечното дерби, днес дамският отбор на Левски върна жеста и надделя категорично над „червените“ във волейболния шампионат. В среща от четвъртия кръг на Демакс лига, изиграна в зала „Левски София“, „сините“ демонстрираха отлична форма и се наложиха с чиста победа – 3:0 гейма (25:19, 25:18, 25:20).

Това бе трети пореден успех за състезателките на Радослав Арсов, които продължават да впечатляват с амбиция и борбен дух. Единствената им загуба до момента е срещу безапелационния лидер Марица.

С този резултат Левски се изкачва на четвърта позиция във временното класиране. За волейболистките на ЦСКА поражението е първо за сезона, но въпреки това те остават на престижното трето място.

На върха в таблицата продължава да доминира Марица, която има пълен актив от четири победи, а същият брой успехи записва и отборът на ЦПВК.

В следващия кръг ЦСКА ще бъде домакин на ЦПВК на 16 ноември, докато Левски ще гостува на Миньор Перник ден по-рано.