Болоня шокира Наполи с категорична победа на "Ренато ДалАра"

На стадион "Ренато ДалАра", Болоня поднесе изненадата на кръга, като надви шампиона Наполи с 2:0 в среща от 11-ия кръг на Серия "А". Домакините демонстрираха отлична форма и заслужено се поздравиха с трите точки, които ги изстреляха на пето място във временното класиране.

След безголово първо полувреме, в което и двата отбора се опитваха да наложат волята си, Болоня нанесе своя удар в началото на втората част. В 50-ата минута Тайс Далинга се възползва от прецизен пас на Николо Камбиаги и откри резултата, хвърляйки в екстаз феновете по трибуните. Гостите от Неапол опитаха да реагират, но защитата на Болоня бе непробиваема. В 66-ата минута Йон Лукуми сложи точка на спора, след като реализира втори гол за "червено-сините" след асистенция на Емил Холм. Така домакините затвърдиха превъзходството си и не оставиха шанс на Наполи да се върне в мача.

С този успех Болоня вече разполага с 21 точки и се изкачи до петата позиция в Серия "А", докато Наполи остава на второ място с 20 точки.