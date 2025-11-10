Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бока Хуниорс покоси Ривър Плейт в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока Хуниорс покоси Ривър Плейт в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

10 Ноември, 2025 08:29 527 2

  • бока хуниорс-
  • футбол-
  • ривър плейт-
  • ла бомбонера

Пред над 57 хил. зрители, домакините стигнаха до успеха с голове на Есекиел Себайос и Мигел Мерентиел

Бока Хуниорс покоси Ривър Плейт в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бока Хуниорс зарадва милионите си привърженици, побеждавайки вечния си враг Ривър Плейт с 2:0 в поредното аржентинско Суперкласико от 15-ия кръг на Клаусура. Във врящия котел на "Ла Бомбонера", пред над 57 хил. зрители, домакините стигнаха до успеха с голове на Есекиел Себайос в 45-ата и Мигел Мерентиел в 47-ата минута на мача. Това е първа домакинска победа с два гола за Бока над този съперник от 15 години насам.

Още от началните минути двата тима се захапаха здраво и битката започна. Гостите обаче създадоха първите по-сериозни опасности в мача, пропуснати от Максимилиано Салас и Кевин Кастаньо.

Към края на първото полувреме обаче Бока постепенно натисна и в добавеното време стигна и до откриване на резултата. Есекиел Себайос напредна на скорост и изскочи очи в очи с вратаря, първият му удар бе спасен, но при добавката не сгреши за 1:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    "Ла Бомбониера" е Сидни Суини!

    08:47 10.11.2025

  • 2 Мите

    0 0 Отговор
    Това по какъв спорт е?

    09:10 10.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ