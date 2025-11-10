Бока Хуниорс покоси Ривър Плейт в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока Хуниорс зарадва милионите си привърженици, побеждавайки вечния си враг Ривър Плейт с 2:0 в поредното аржентинско Суперкласико от 15-ия кръг на Клаусура. Във врящия котел на "Ла Бомбонера", пред над 57 хил. зрители, домакините стигнаха до успеха с голове на Есекиел Себайос в 45-ата и Мигел Мерентиел в 47-ата минута на мача. Това е първа домакинска победа с два гола за Бока над този съперник от 15 години насам.

Още от началните минути двата тима се захапаха здраво и битката започна. Гостите обаче създадоха първите по-сериозни опасности в мача, пропуснати от Максимилиано Салас и Кевин Кастаньо.

Към края на първото полувреме обаче Бока постепенно натисна и в добавеното време стигна и до откриване на резултата. Есекиел Себайос напредна на скорост и изскочи очи в очи с вратаря, първият му удар бе спасен, но при добавката не сгреши за 1:0.