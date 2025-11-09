Венци Стефанов: Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира драматичния успех на „белите“ над Монтана. Столичани се наложиха с 2:1 след два късни гола на стадион „Александър Шаламанов“, пише gong.bg.

Босът на Славия коментира и вчерашното дерби между Левски и ЦСКА, спечелено от „червените“ с 1:0

„Някой път господ и нас да ни погали. Не може всеки път да бъдем от тази страна, неподходящата. Ратко е доказан специалист, Заги също. Аз считам, че начинът по който работи Ратко е по-съвременен, по европейски и момчетата ще бъдат подготвени така, че утре, ако някой отиде в някой клуб, няма да се чувства като в небрано лозе.

Славия на близо 120 години. Славия е била 8 или 9 пъти шампион, 12 носител на Купата, полуфиналист. На Славия не ѝ отива да бъде извън Европа. Ако дай боже тази година успеем да мобилизираме всички сили и се класираме за Европа, ще бъде добре. Ако не – със сигурност догодина ще бъдем“, каза той.

„Левски и ЦСКА не ме интересуват. Не отива на тези два отбора тази игра, която показаха вчера. И мисля, че вратарят на ЦСКА се справи по-добре със задълженията си, отколкото вратаря на Левски.

Това, че Светльо Вуцов няма да участва в предстоящите мачове на България е знак, че трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име Пешо, Гошо или Тошо. Не може някой да бъде пречка в твоите изяви. Призовавам за повече разум, а не за смирение. Ние не сме в църквата. Може пък да намерим и друг добър вратар, който да запази вратата ни суха“, допълни Стефанов.