Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра

Венци Стефанов: Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра

9 Ноември, 2025 22:38 609 3

  • славия -
  • венцеслав стефанов-
  • коментира-
  • монтана-
  • левски -
  • цска-
  • светослав вуцов

Президентът на "белите" коментира вечното дерби

Венци Стефанов: Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира драматичния успех на „белите“ над Монтана. Столичани се наложиха с 2:1 след два късни гола на стадион „Александър Шаламанов“, пише gong.bg.

Босът на Славия коментира и вчерашното дерби между Левски и ЦСКА, спечелено от „червените“ с 1:0

„Някой път господ и нас да ни погали. Не може всеки път да бъдем от тази страна, неподходящата. Ратко е доказан специалист, Заги също. Аз считам, че начинът по който работи Ратко е по-съвременен, по европейски и момчетата ще бъдат подготвени така, че утре, ако някой отиде в някой клуб, няма да се чувства като в небрано лозе.

Славия на близо 120 години. Славия е била 8 или 9 пъти шампион, 12 носител на Купата, полуфиналист. На Славия не ѝ отива да бъде извън Европа. Ако дай боже тази година успеем да мобилизираме всички сили и се класираме за Европа, ще бъде добре. Ако не – със сигурност догодина ще бъдем“, каза той.

„Левски и ЦСКА не ме интересуват. Не отива на тези два отбора тази игра, която показаха вчера. И мисля, че вратарят на ЦСКА се справи по-добре със задълженията си, отколкото вратаря на Левски.

Това, че Светльо Вуцов няма да участва в предстоящите мачове на България е знак, че трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име Пешо, Гошо или Тошо. Не може някой да бъде пречка в твоите изяви. Призовавам за повече разум, а не за смирение. Ние не сме в църквата. Може пък да намерим и друг добър вратар, който да запази вратата ни суха“, допълни Стефанов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Викнете крадеца и алкохолето Иванков, бе! Он че опази вратата. С рушвети. Ма за секи случай и авера му Боби Близнака, да не стане инфекция! 🤣🤣🤣

    22:45 09.11.2025

  • 2 Ку-ку

    3 2 Отговор
    Ей, какво толкова ти е направил Вуцов та не спираш да мрънкаш против него.....продаде го на Левски за добри пари(заедно с оня Фабиен, който е постоянно контузен) и точка....лично негово решение е това да не играе за националния отбор, а като искат да намерят и по-добър вратар от него, който да не пуска 6-7 гола в един мач... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    22:46 09.11.2025

  • 3 КуКич

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ку-ку":

    Да играеш за България е чест , лигльовци не ни трябват ...

    22:53 09.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ