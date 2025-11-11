Новини
Спорт »
Баскетбол »
Лука Дончич блести с впечатляващо представяне при триумфа на Лос Анджелис Лейкърс над Шарлът Хорнетс

Лука Дончич блести с впечатляващо представяне при триумфа на Лос Анджелис Лейкърс над Шарлът Хорнетс

11 Ноември, 2025 10:38 572 1

  • лука дончич-
  • лос анджелис лейкърс-
  • победа-
  • шарлът хорнетс-
  • националната баскетболна асоциация -
  • нба

Словенецът завърши срещата с внушителните 38 точки

Лука Дончич блести с впечатляващо представяне при триумфа на Лос Анджелис Лейкърс над Шарлът Хорнетс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Словенският маестро Лука Дончич отново доказа класата си, водейки Лос Анджелис Лейкърс към ценна победа като гост над Шарлът Хорнетс със 121:111 в пореден двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация /НБА/.

Дончич бе истинският диригент на паркета, като завърши срещата с внушителните 38 точки, 6 овладени топки и 7 асистенции за малко повече от 38 минути игра. Съотборникът му Остин Рийвс също се отличи, добавяйки 24 точки към актива на "езерняците".

Въпреки усилията на Майлс Бриджис, който реализира 34 точки за домакините от Шарлът, Хорнетс не успяха да се противопоставят на вдъхновената игра на Лейкърс.

След този успех, Лос Анджелис Лейкърс затвърдиха позицията си в челната четворка на Западната конференция, като вече имат 8 победи и само 3 поражения. За разлика от тях, Шарлът Хорнетс остават на 12-о място с актив от 3 успеха и 7 загуби.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЛЛИН

    0 0 Отговор
    Безспорен феномен сред европейските баскетболисти в НБА . Миналата година като играч на Далас Маверикс , наниза цели 73 точки на Атланта Хоукс !!! Удоволствие и красота е да го гледаш ⛹🏻🗽🇺🇸

    10:59 11.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ