Лука Дончич блести с впечатляващо представяне при триумфа на Лос Анджелис Лейкърс над Шарлът Хорнетс

Словенският маестро Лука Дончич отново доказа класата си, водейки Лос Анджелис Лейкърс към ценна победа като гост над Шарлът Хорнетс със 121:111 в пореден двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация /НБА/.

Дончич бе истинският диригент на паркета, като завърши срещата с внушителните 38 точки, 6 овладени топки и 7 асистенции за малко повече от 38 минути игра. Съотборникът му Остин Рийвс също се отличи, добавяйки 24 точки към актива на "езерняците".

Въпреки усилията на Майлс Бриджис, който реализира 34 точки за домакините от Шарлът, Хорнетс не успяха да се противопоставят на вдъхновената игра на Лейкърс.

След този успех, Лос Анджелис Лейкърс затвърдиха позицията си в челната четворка на Западната конференция, като вече имат 8 победи и само 3 поражения. За разлика от тях, Шарлът Хорнетс остават на 12-о място с актив от 3 успеха и 7 загуби.