Резултати от НБА

11 Ноември, 2025 11:03 403 1

Тази нощ се изиграха девет срещи

Снимка: БГНЕС/EПA
Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Детройт Пистънс - Вашингтон Уизърдс 137:135 - след продължение

Далас Маверикс - Милуоки Бъкс 114:116

Орландо Меджик - Портланд Трейл Блейзърс 115:112

Юта Джаз - Минесота Тимбъруувс 113:120

Шарлът Хорнетс - Лос Анджелис Лейкърс 111:121

Маями Хийт - Кливланд Кавалиърс 140:138 - след продължение

Чикаго Булс - Сан Антонио Спърс 117:121

Финикс Сънс - Ню Орлиънс Пеликанс 121:98

Лос Анджелис Клипърс - Атланта Хоукс 102:105


