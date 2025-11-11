Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Детройт Пистънс - Вашингтон Уизърдс 137:135 - след продължение
Далас Маверикс - Милуоки Бъкс 114:116
Орландо Меджик - Портланд Трейл Блейзърс 115:112
Юта Джаз - Минесота Тимбъруувс 113:120
Шарлът Хорнетс - Лос Анджелис Лейкърс 111:121
Маями Хийт - Кливланд Кавалиърс 140:138 - след продължение
Чикаго Булс - Сан Антонио Спърс 117:121
Финикс Сънс - Ню Орлиънс Пеликанс 121:98
Лос Анджелис Клипърс - Атланта Хоукс 102:105
