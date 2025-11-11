Турски национал изваден от състава преди мача с България заради разследване за залози

Дни преди дългоочаквания футболен двубой между България и Турция, турският национален отбор бе разтърсен от неочакван скандал. В навечерието на световната квалификация, която ще се проведе тази събота от 19:00 часа, селекционерът Винченцо Монтела бе принуден да извади един от ключовите си играчи – левия защитник Ерен Елмали. 25-годишният футболист на Галатасарай, считан за един от най-обещаващите таланти в турския футбол, попадна в центъра на буря, след като Турската футболна федерация го отстрани заради подозрения за участие в незаконни спортни залози.

Елмали е сред 27-те играчи от елита, които бяха санкционирани след мащабно разследване, разтърсило футболните среди в южната ни съседка.

В официално изявление в социалните мрежи, Елмали категорично отрече да е нарушавал етичните норми на спорта. Той обясни, че името му е замесено заради залог, направен преди пет години, далеч преди да облече екипа на Галатасарай.

„Футболът е моята страст и смисъл на живота. Винаги съм защитавал честта на играта с труд, отдаденост и почтеност. Никога не съм действал в разрез с принципите на спортсменството и ценностите на клуба си“, подчерта Елмали.

Скандалът хвърли сянка върху подготовката на Турция за важния мач срещу България, като отсъствието на Елмали несъмнено ще се отрази на тактическите планове на Монтела.