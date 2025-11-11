Новини
Русев срази бивш световен шампион и е на крачка от сблъсък с Джон Сина - ВИДЕО

11 Ноември, 2025 12:06 620 9

  • кечист -
  • мирослав барняшев-
  • русев-
  • monday night raw-
  • бостън-
  • сащ-
  • деймиън прийст-
  • wwe-
  • кеч-
  • джон сина

Пловдивчанинът си осигури място сред най-добрите осем в престижния турнир на WWE

Русев срази бивш световен шампион и е на крачка от сблъсък с Джон Сина - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският кечист Мирослав Барняшев, по-известен на световната сцена като Русев, направи истински фурор на последното издание на „Monday Night Raw“ в Бостън, САЩ. Роденият в Пловдив атлет демонстрира завидна форма и безапелационно надделя над бившия световен шампион Деймиън Прийст, като по този начин си осигури място сред най-добрите осем в престижния турнир на WWE. Срещата, която се проведе в препълнената зала „TD Garden“, продължи едва 8 минути и 52 секунди – време, в което Миро категорично показа, че е сред фаворитите за титлата.

Победата му не само го изстреля към четвъртфиналите, но и го доближи до дългоочакван реванш срещу легендарния Джон Сина. Турнирът, в който участват 16 от най-елитните кечисти, ще определи последния съперник на Сина преди неговото официално оттегляне от професионалния ринг.

Припомняме, че Джон Сина – рекордьор по световни титли – обяви края на своята бляскава кариера, като финалното му участие ще бъде на грандиозното събитие „Sunday Night’s Main Event“ на 13 декември във Вашингтон – градът, където започна неговият път към славата.

Миро и Сина имат дълга и бурна история на ринга, като най-паметният им сблъсък бе на Кечмания 31 през 2015 година. Тогава българинът впечатли феновете по цял свят, появявайки се с танк и защитавайки титлата на Америка, преди да бъде спрян от Сина в епичен двубой.

Сега, години по-късно, съдбата отново може да ги изправи един срещу друг – този път в последния мач на Джон Сина.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    Какви са тези циркаджии🤣🤣🤣

    12:13 11.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:16 11.11.2025

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Майка да стане на нея

    12:17 11.11.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Има ли още балами, които си мислят, че това е спорт, а не цирк -
    който плати повече, той стои на първия ред и гледа изпълнение по сценарий...

    12:20 11.11.2025

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Сина вече е прегърбен чичка ама то всичко е режисирано

    12:23 11.11.2025

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор
    Преди години Русев го представяха за руснак в кеча.

    12:24 11.11.2025

  • 9 ТИГО

    1 0 Отговор
    Кой го гледа този цирк?

    12:32 11.11.2025

