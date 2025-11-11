Русев срази бивш световен шампион и е на крачка от сблъсък с Джон Сина - ВИДЕО

Българският кечист Мирослав Барняшев, по-известен на световната сцена като Русев, направи истински фурор на последното издание на „Monday Night Raw“ в Бостън, САЩ. Роденият в Пловдив атлет демонстрира завидна форма и безапелационно надделя над бившия световен шампион Деймиън Прийст, като по този начин си осигури място сред най-добрите осем в престижния турнир на WWE. Срещата, която се проведе в препълнената зала „TD Garden“, продължи едва 8 минути и 52 секунди – време, в което Миро категорично показа, че е сред фаворитите за титлата.

Победата му не само го изстреля към четвъртфиналите, но и го доближи до дългоочакван реванш срещу легендарния Джон Сина. Турнирът, в който участват 16 от най-елитните кечисти, ще определи последния съперник на Сина преди неговото официално оттегляне от професионалния ринг.

Припомняме, че Джон Сина – рекордьор по световни титли – обяви края на своята бляскава кариера, като финалното му участие ще бъде на грандиозното събитие „Sunday Night’s Main Event“ на 13 декември във Вашингтон – градът, където започна неговият път към славата.

Миро и Сина имат дълга и бурна история на ринга, като най-паметният им сблъсък бе на Кечмания 31 през 2015 година. Тогава българинът впечатли феновете по цял свят, появявайки се с танк и защитавайки титлата на Америка, преди да бъде спрян от Сина в епичен двубой.

Сега, години по-късно, съдбата отново може да ги изправи един срещу друг – този път в последния мач на Джон Сина.