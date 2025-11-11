Кубан Краснодар на ръба на фалита

Кубан Краснодар, някога горд представител на руското футболно първенство и бивш дом на българския национал Ивелин Попов, се намира в изключително тежка финансова ситуация, алармират водещи руски медии. Клубът, който през годините е разчитал и на други български таланти като Светослав Петров, Ивайло Петков и Станислав Манолев, днес е изправен пред безпрецедентна криза.

От август насам футболистите и служителите на Кубан не са получавали възнагражденията си, въпреки многократните обещания от страна на ръководството, че дължимите суми ще бъдат изплатени. Седмица след седмица надеждите им се изпаряват, а търпението им вече е на изчерпване.

Играчите са категорични – ако до края на ноември не настъпи промяна, масово ще напуснат отбора.

В момента Кубан Краснодар се състезава в третото ниво на руския футбол – Сребърна дивизия А, където заема пето място от осем участващи тима. Финансовите неуредици обаче заплашват не само спортното бъдеще на клуба, но и самото му съществуване.

Сагата около Кубан Краснодар е поредното доказателство за нестабилността в някои руски футболни клубове, където липсата на стабилно финансиране може да доведе до фатални последици.