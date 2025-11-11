Новини
Кубан Краснодар на ръба на фалита

11 Ноември, 2025 14:19 584 4

  • кубан краснодар-
  • ивелин попов-
  • фалит-
  • руски футбол-
  • финансови проблеми-
  • сребърна дивизия-
  • български футболисти

Седмица след седмица надеждите за спасение се изпаряват

Кубан Краснодар на ръба на фалита - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кубан Краснодар, някога горд представител на руското футболно първенство и бивш дом на българския национал Ивелин Попов, се намира в изключително тежка финансова ситуация, алармират водещи руски медии. Клубът, който през годините е разчитал и на други български таланти като Светослав Петров, Ивайло Петков и Станислав Манолев, днес е изправен пред безпрецедентна криза.

От август насам футболистите и служителите на Кубан не са получавали възнагражденията си, въпреки многократните обещания от страна на ръководството, че дължимите суми ще бъдат изплатени. Седмица след седмица надеждите им се изпаряват, а търпението им вече е на изчерпване.

Играчите са категорични – ако до края на ноември не настъпи промяна, масово ще напуснат отбора.

В момента Кубан Краснодар се състезава в третото ниво на руския футбол – Сребърна дивизия А, където заема пето място от осем участващи тима. Финансовите неуредици обаче заплашват не само спортното бъдеще на клуба, но и самото му съществуване.

Сагата около Кубан Краснодар е поредното доказателство за нестабилността в някои руски футболни клубове, където липсата на стабилно финансиране може да доведе до фатални последици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фгйклл

    1 0 Отговор
    В третото ниво има осем отбора!!!

    14:22 11.11.2025

  • 2 факуса

    0 2 Отговор
    то щот нашите цъвтят,в дългове

    14:23 11.11.2025

  • 3 Сандо

    0 1 Отговор
    И след като ви премине тревогата по съдбата на този световноизвестен отбор пребройте колко областни града в България нямат отбор нито в първата,нито във втората ни група.И се помъчете на пръстите на едната си ръка да преброите отборите във Висшата ни лига,които нямат финансови проблеми,а материалната им база е поне в много добро състояние.

    Коментиран от #4

    15:27 11.11.2025

  • 4 мандо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    обръсната ли си

    15:56 11.11.2025

