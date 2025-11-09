Арда удари Лудогорец в Разград

Арда постигна успех с 3:2 над Лудогорец в Разград и стъжни още повече ситуацията при шампионите.
Ветеранът Ивелин Попов намери мрежата с точен удар в 12-ата минута. В 27-ата минута Ивайло Чочев изравни с глава. В добавеното време на първата част Антонио Вутов изведе Бирсент Карагарен на голова позиция и крилото не сбърка за 1:2. В 73-ата минута Емерсон Родригес изравни след рикошет, а Андре Шиняшики донесе успеха на Арда 86-ата минута.
В шестата минута на двубоя Ивайло Чочев получи дълго центриране в наказателното поле на гостите. Националът насочи топката с глава към долния десен ъгъл, но не улучи целта. В 12-ата минута отборът на Лудогорец беше залят със студен душ. Андре Шиняшики подаде към включилия се през центъра Ивелин Попов и бившият капитан на България намери левия ъгъл зад Серджио Падт - 1:0 за тима на Александър Тунчев.
В 27-ата Сон центрира отдясно пред вратарското поле на Арда, където Ивайло Чочев се оказа на точното място и със своя специалитет - удар с глава, изравни резултата. В 34-ата минута бившата звезда на Палермо можеше да отбележи втори гол, след центриране на Кайо Видал отляво. Вячеслав Велев обаче затвори добре пътя на национала и ударът с глава излезе в аут.
Две минути след 45-ата минута Андре Шиняшики получи топката отдясно, последва пас към резервата Антонио Вутов, влязъл на мястото на контузилия се Ивелин Попов, след което Бирсент Карагарен беше намерен в наказателното поле на "зелените" - изстрел на крилото и гол - 2:1 за Арда.
В 73-ата минута резервата Емерсон Родригес изравни след случайност. Колумбийският полузащитник напредна отляво и шутира, топката се отби в крака на Серкан Юсеин, който опита да блокира изстрела. Получи се парабола към далечния ъгъл и замръзналият Анатолий Господинов трябваше да бърка в мрежата си - 2:2. Малко след попадението Димитър Велковски прати "бомба" по посока Серджио Падт, но нидерландецът успя да отбие фронталния шут.
Последва натиск на домакините пред вратата на Анатолий Господинов, но отбраната и вратарят не допуснаха попадение. В 86-ата минута Андре Шиняшики получи извеждащо подаване от Иван Тилев. Бразилският нападател влезе в пеналтерията отдясно и с технично копване намери мрежата при сглобката в далечния ъгъл - 3:2 за хората на Сашо Тунчев.
ЛУДОГОРЕЦ - АРДА 2:3
0:1 Ивелин Попов 12,1:1 Ивайло Чочев 27, 1:2 Бирсент Карагарен 45+2, 2:2 Емерсон Родригес 73, 2:3 Андре Шиняшики 86
Лудогорец: 1. Серджио Падт – 3. Антон Недялков (К) (79' - 30. Педро Нареси), 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 17. Сон – 23. Дерой Дуарте (74' - 10. Матеус Машадо), 18. Ивайло Чочев – 11. Кайо Видал (79' - 99. Станислав Иванов), 14. Петър Станич, 77. Ерик Маркуш (46' - 25. Емерсон Родригес) – 29. Ерик Биле (67' - 82. Иван Йорданов)
Треньор: Тодор Живондов
Арда: 1. Анатолий Господинов (К) – 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 21. Вячеслав Велев – 20. Серкан Юсеин (80' - 33. Иван Тилев), 4. Давид Акинтола (28' - 23. Емил Виячки) – 99. Бирсент Карагарен (75' - 8. Атанас Кабов), 71. Ивелин Попов (37' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики– 17. Патрик Луан (80' - 35. Димитър Велковски)
Треньор: Александър Тунчев
1 гелосан милиардер
Коментиран от #4
19:48 09.11.2025
2 я че хубава новина
Дори супер слабите Левски и ЦСКА следва да изпреварят този жалък проект.
И другото цесека и то може да ида напред. Както и Черно Море и някои други.
Без връзки, подпиране и страх, отборчето си е посредствен сбирщайн.
19:51 09.11.2025
3 Левски
19:51 09.11.2025
4 според мен
До коментар #1 от "гелосан милиардер":След 16 години пънене във футбола и очевиден пъен провал на идеята за пробив в ЕКТ, просто ще се откажат от този спорт.
19:52 09.11.2025
6 Ха ха
19:54 09.11.2025
7 малиии
19:56 09.11.2025
8 Файърфлай
Коментиран от #10
20:08 09.11.2025
9 Ха ха
20:11 09.11.2025
10 Ха ха
До коментар #8 от "Файърфлай":По спокойно и свиквай Грухчо.Напротив първенството е много интересно и не се знае нищо до края.Нивата е дълга.А че теб те боли че Левски е първи си е твой проблем.
Коментиран от #11
20:15 09.11.2025
11 Файърфлай
До коментар #10 от "Ха ха":Напротив,кеф ми е,че на Делиормана най-накрая ще му вземат първенството.Но не по този "шиши" начин.Знаем чии фенове са Главнокомандуващите.Халал да ви е и купа и титла и народната любов.
Коментиран от #13, #16
20:22 09.11.2025
12 Въгларово
20:33 09.11.2025
13 Левски
До коментар #11 от "Файърфлай":И каква вина имаме ние че Лудогорец немогат да бият отбори като Спартак Вн и Арда.Просто този сезон им е слаб и не играят добре.Левски си играе и той губи точки иот Локо ПД и от Враца и от Литекс.Но това е футбола ще спечели шампионата този който греши най малко.
20:44 09.11.2025
14 Някой
20:45 09.11.2025
15 Разочарован от разград
20:46 09.11.2025
16 Брей
До коментар #11 от "Файърфлай":Ти откъде си сигурен толкова че Левски ще са шампиони ми заложи за Левски като си сигурен и ще спечелиш .Откъде ви намират такива Разбирачи аз съм от Левски и не съм сигурен че ще станем Шампиони.Няма нищо сигурно във този живот,сигурна е само смърта.
20:49 09.11.2025