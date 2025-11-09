Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда удари Лудогорец в Разград

Арда удари Лудогорец в Разград

9 Ноември, 2025 19:41 1 102 16

  • арда -
  • лудогорец -
  • разград -
  • ивелин попов-
  • разград-
  • първа лига

Кризата при шампионите продължава

Арда удари Лудогорец в Разград - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда постигна успех с 3:2 над Лудогорец в Разград и стъжни още повече ситуацията при шампионите.

Ветеранът Ивелин Попов намери мрежата с точен удар в 12-ата минута. В 27-ата минута Ивайло Чочев изравни с глава. В добавеното време на първата част Антонио Вутов изведе Бирсент Карагарен на голова позиция и крилото не сбърка за 1:2. В 73-ата минута Емерсон Родригес изравни след рикошет, а Андре Шиняшики донесе успеха на Арда 86-ата минута.

В шестата минута на двубоя Ивайло Чочев получи дълго центриране в наказателното поле на гостите. Националът насочи топката с глава към долния десен ъгъл, но не улучи целта. В 12-ата минута отборът на Лудогорец беше залят със студен душ. Андре Шиняшики подаде към включилия се през центъра Ивелин Попов и бившият капитан на България намери левия ъгъл зад Серджио Падт - 1:0 за тима на Александър Тунчев.

В 27-ата Сон центрира отдясно пред вратарското поле на Арда, където Ивайло Чочев се оказа на точното място и със своя специалитет - удар с глава, изравни резултата. В 34-ата минута бившата звезда на Палермо можеше да отбележи втори гол, след центриране на Кайо Видал отляво. Вячеслав Велев обаче затвори добре пътя на национала и ударът с глава излезе в аут.

Две минути след 45-ата минута Андре Шиняшики получи топката отдясно, последва пас към резервата Антонио Вутов, влязъл на мястото на контузилия се Ивелин Попов, след което Бирсент Карагарен беше намерен в наказателното поле на "зелените" - изстрел на крилото и гол - 2:1 за Арда.

В 73-ата минута резервата Емерсон Родригес изравни след случайност. Колумбийският полузащитник напредна отляво и шутира, топката се отби в крака на Серкан Юсеин, който опита да блокира изстрела. Получи се парабола към далечния ъгъл и замръзналият Анатолий Господинов трябваше да бърка в мрежата си - 2:2. Малко след попадението Димитър Велковски прати "бомба" по посока Серджио Падт, но нидерландецът успя да отбие фронталния шут.

Последва натиск на домакините пред вратата на Анатолий Господинов, но отбраната и вратарят не допуснаха попадение. В 86-ата минута Андре Шиняшики получи извеждащо подаване от Иван Тилев. Бразилският нападател влезе в пеналтерията отдясно и с технично копване намери мрежата при сглобката в далечния ъгъл - 3:2 за хората на Сашо Тунчев.

ЛУДОГОРЕЦ - АРДА 2:3

0:1 Ивелин Попов 12,1:1 Ивайло Чочев 27, 1:2 Бирсент Карагарен 45+2, 2:2 Емерсон Родригес 73, 2:3 Андре Шиняшики 86

Лудогорец: 1. Серджио Падт – 3. Антон Недялков (К) (79' - 30. Педро Нареси), 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 17. Сон – 23. Дерой Дуарте (74' - 10. Матеус Машадо), 18. Ивайло Чочев – 11. Кайо Видал (79' - 99. Станислав Иванов), 14. Петър Станич, 77. Ерик Маркуш (46' - 25. Емерсон Родригес) – 29. Ерик Биле (67' - 82. Иван Йорданов)

Треньор: Тодор Живондов

Арда: 1. Анатолий Господинов (К) – 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 21. Вячеслав Велев – 20. Серкан Юсеин (80' - 33. Иван Тилев), 4. Давид Акинтола (28' - 23. Емил Виячки) – 99. Бирсент Карагарен (75' - 8. Атанас Кабов), 71. Ивелин Попов (37' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики– 17. Патрик Луан (80' - 35. Димитър Велковски)

Треньор: Александър Тунчев


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гелосан милиардер

    8 0 Отговор
    сменям треньора до дупка

    Коментиран от #4

    19:48 09.11.2025

  • 2 я че хубава новина

    12 0 Отговор
    Символа на новото робство, наглостта и разрухата отива в кенефа.
    Дори супер слабите Левски и ЦСКА следва да изпреварят този жалък проект.
    И другото цесека и то може да ида напред. Както и Черно Море и някои други.
    Без връзки, подпиране и страх, отборчето си е посредствен сбирщайн.

    19:51 09.11.2025

  • 3 Левски

    9 0 Отговор
    Браво на Арда и те заедно със Черно Море играят за Левски по думите на Припокспор.

    19:51 09.11.2025

  • 4 според мен

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "гелосан милиардер":

    След 16 години пънене във футбола и очевиден пъен провал на идеята за пробив в ЕКТ, просто ще се откажат от този спорт.

    19:52 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха

    8 5 Отговор
    Радвате ли се Припсове всички преследвачи на Левски загубиха.Голяма мъка за вас тази вечер.

    19:54 09.11.2025

  • 7 малиии

    6 2 Отговор
    ЛЕЕФСКИ - ЩАМПИОН ...🤭😁

    19:56 09.11.2025

  • 8 Файърфлай

    5 4 Отговор
    Вчера един отбор загуби 3 точки.Днес,О чудо на чудесата - и двата "преследвача" на собствен терен губят и не от "Раел" и "Барса",например.Това тази година не е първенство,това е бар дак.

    Коментиран от #10

    20:08 09.11.2025

  • 9 Ха ха

    6 2 Отговор
    Припсовете много се радваха когато Лудогорец изравниха на Арда.Но радостта им бе кратка защото Шинашики им заби морков във Зурлата Св....ска.

    20:11 09.11.2025

  • 10 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Файърфлай":

    По спокойно и свиквай Грухчо.Напротив първенството е много интересно и не се знае нищо до края.Нивата е дълга.А че теб те боли че Левски е първи си е твой проблем.

    Коментиран от #11

    20:15 09.11.2025

  • 11 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Напротив,кеф ми е,че на Делиормана най-накрая ще му вземат първенството.Но не по този "шиши" начин.Знаем чии фенове са Главнокомандуващите.Халал да ви е и купа и титла и народната любов.

    Коментиран от #13, #16

    20:22 09.11.2025

  • 12 Въгларово

    1 0 Отговор
    Заводският отбор пак падна,скоро и ще изчезне от картата. Дърво без корен,няма. Има само празен стадион!

    20:33 09.11.2025

  • 13 Левски

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Файърфлай":

    И каква вина имаме ние че Лудогорец немогат да бият отбори като Спартак Вн и Арда.Просто този сезон им е слаб и не играят добре.Левски си играе и той губи точки иот Локо ПД и от Враца и от Литекс.Но това е футбола ще спечели шампионата този който греши най малко.

    20:44 09.11.2025

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Странен кръг. Определяни 3 отбора като потенциални претенденти за титлата и трите паднаха. Левски имаше предимството на скорост на отигравания. ЦСКА 1948 имаше предимството на владеене на топката тип Испания, но си вкараха автогол при 1 точен удар за Черно море. Тотално зле обаче на завършек - удари и крайните пасове.

    20:45 09.11.2025

  • 15 Разочарован от разград

    0 0 Отговор
    Всяка година става все по голямо разочарование , някога любимия ми отбор. Домуса не инвестира както беше, някога. Стадиона стои недовършен , без централна трибуна. Скаутската работа е по -слаба от всякога. Вече не са и н асрвсно европейско ниво

    20:46 09.11.2025

  • 16 Брей

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Файърфлай":

    Ти откъде си сигурен толкова че Левски ще са шампиони ми заложи за Левски като си сигурен и ще спечелиш .Откъде ви намират такива Разбирачи аз съм от Левски и не съм сигурен че ще станем Шампиони.Няма нищо сигурно във този живот,сигурна е само смърта.

    20:49 09.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ