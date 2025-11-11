Роберт Левандовски обмисля да окачи бутонките, ако Барселона не удължи договора му

Ветеранът на Барселона и полски национал Роберт Левандовски може да се сбогува с професионалния футбол през лятото на 2026 година, разкрива испанското издание sport.es.

37-годишният голмайстор е категоричен, че желае да продължи да носи екипа на каталунския гранд, но бъдещето му остава неясно, тъй като настоящият му контракт изтича след две години. Ако ръководството на Барса не предложи ново споразумение, а алтернативните предложения не отговарят на амбициите и стандартите му, Левандовски е склонен да прекрати бляскавата си кариера. Този ход би сложил точка на една епоха, белязана от впечатляващи постижения и рекорди.

От пристигането си на „Камп Ноу“ през лятото на 2022 г., Левандовски се превърна в ключова фигура за „блаугранас“. През настоящия сезон нападателят вече има 12 мача във всички турнири и е реализирал 7 попадения, затвърждавайки реномето си на безпощаден реализатор.

Преди да облече фланелката на Барселона, Левандовски блестя с екипите на Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и Лех Познан, където остави незаличима следа и спечели редица трофеи.