Милан удължава договора на Лука Модрич с още 1 година?

11 Ноември, 2025 17:15 365 1

решението за новия контракт ще бъде взето през пролетта, но вече се обмисля активирането на съществуващата опция

Милан удължава договора на Лука Модрич с още 1 година? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Милан иска да удължи договора на Лука Модрич с още 1 година. "Росонерите" са много доволни от представянето на 40-годишния халф и се възхищават на неговата скромност и всеотдайност на терена. Според La Gazzetta dello Sport, решението за новия контракт ще бъде взето през пролетта, но вече се обмисля активирането на съществуващата опция.

Хърватинът се присъедини към Милан през лятото като свободен агент след 13 години в Реал Мадрид. Страните подписаха едногодишен договор с опция за още един сезон. До момента 40-годишният Модрич бе титуляр във всичките 11 мача от Серия А, като бе сменен само два пъти и има 989 минути. М

Твърди се, че Лука е пример за подражание за целия отбор. Клубът се възхищава на неговата скромност и всеотдайност на терена, въпреки толкова успешната му кариера и напредналата му възраст.

В Милан са наясно, че Модрич може би ще играе през следващия сезон, но той може да има огромна роля като ментор на по-младите играчи, особено на колегите си в халфовата линия Самуеле Ричи и Ардон Яшари.


  • 1 Който

    2 0 Отговор
    може си го може.

    17:28 11.11.2025

