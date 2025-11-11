Ламин Ямал аут от състава на Испания

Звездата на Барселона Ламин Ямал отпадна от състава на Испания за предстоящите мачове с Грузия и Турция от квалификациите за Мондиал 2026. Новината беше съобщена официално от испанската федерация, откъдето изразина недоволството си, че крилото се е подложил на процедури без Барселона да ги информира.

"Медицинските служби на Испанската футболна федерация изразяват своята изненада и ужас от наученото в 13:47 ч. в понеделник, 10 ноември, денят, в който започна официалният тренировъчен лагер с националния отбор, че играчът Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта в срамната област същата сутрин.

Тази процедура е извършена без предварително уведомление до медицинския персонал на националния отбор, който е узнал за подробностите едва чрез доклад, получен снощи в 22:40 ч., който е посочвал медицинска препоръка за почивка за 7-10 дни.

Предвид тази ситуация и като се има предвид здравето, безопасността и благополучието на играча по всяко време, Кралската испанска футболна федерация реши да освободи играча от този тренировъчен лагер.

Вярваме, че той ще се възстанови напълно и му желаем бързо и пълно възстановяване", гласи съобщението.

Ламин Ямал страда от спортна херния от началото на сезона, заради което пропусна пет мача на своя отбор.

На мястото на крилото на Барселона Луис де ла Фуенте повика Хорхе де Фрутос от Райо Валекано.

