Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал аут от състава на Испания

Ламин Ямал аут от състава на Испания

11 Ноември, 2025 17:30 346 0

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • испания-
  • квалификации за световно първенство

Новината беше съобщена официално от испанската федерация

Ламин Ямал аут от състава на Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал отпадна от състава на Испания за предстоящите мачове с Грузия и Турция от квалификациите за Мондиал 2026. Новината беше съобщена официално от испанската федерация, откъдето изразина недоволството си, че крилото се е подложил на процедури без Барселона да ги информира.
"Медицинските служби на Испанската футболна федерация изразяват своята изненада и ужас от наученото в 13:47 ч. в понеделник, 10 ноември, денят, в който започна официалният тренировъчен лагер с националния отбор, че играчът Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта в срамната област същата сутрин.

Тази процедура е извършена без предварително уведомление до медицинския персонал на националния отбор, който е узнал за подробностите едва чрез доклад, получен снощи в 22:40 ч., който е посочвал медицинска препоръка за почивка за 7-10 дни.

Предвид тази ситуация и като се има предвид здравето, безопасността и благополучието на играча по всяко време, Кралската испанска футболна федерация реши да освободи играча от този тренировъчен лагер.

Вярваме, че той ще се възстанови напълно и му желаем бързо и пълно възстановяване", гласи съобщението.

Ламин Ямал страда от спортна херния от началото на сезона, заради което пропусна пет мача на своя отбор.

На мястото на крилото на Барселона Луис де ла Фуенте повика Хорхе де Фрутос от Райо Валекано.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ