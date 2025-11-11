Новини
Националът на България U19: Никой не вярваше, че ще станем шампиони (ВИДЕО)

Роден съм 2008 година, играя за Кьолн

Националът на България U19: Никой не вярваше, че ще станем шампиони (ВИДЕО) - 1
Националът на България U19 Кристиян Ирмиев разказа пред обектива на Българския футболен съюз за шампионския сезон с Кьолн при юношите. Халфът имаше сериозна роля при сензационната титла на „козлите“ в края на миналата кампания, когато тимът му спечели с 5:4 срещу Байер (Леверкузен), за да грабне трофея в първенството при 19-годишните.

„Роден съм 2008 година, играя за Кьолн. Позицията ми е „шестица“, като имам предимно дефанзивна роля. Чест е да играя за България, тук съм роден и тук съм израснал. Няма по-хубаво чувство от това. Тръпката при спечелената титла беше невероятна, трудно мога да го опиша с думи. Имаше и сълзи. Никой не вярваше в нас, дори и треньорът ни. Не ни брояха за фаворит, но накрая успахме да се преборим. По пътя към финала победихме Щутгарт с гол в 4:3 в последната минута, имаше трудни мачове.“

Той разказа и за тренировъчния процес в Германия: „Силови са повечето занимания, много работим за горна част и във фитнеса. Друго е нивото. Същото е и в Шампионска лига, където играем този сезон.“

В момента Ирмиев е част от България U19, като тимът има важни европейски квалификации, където сме в група с домакините от Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.


