Кокала отнесе най-голямото наказание във Втора лига

Спортно-техническият директор на Локомотив Горна Оряховица - Емил Велев-Кокала, отнесе най-голямата глоба след изиграването на мачовете от 15-ия кръг Mr Bit Втора лига. Той бе санкциониран с 2500 лв. от Дисциплинарната комисия за обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица след загубата с 0:1 от дублиращия тим на Лудогорец.
Ето и всички наказания:
15-ти кръг Mr Bit Втора лига
Йордан Кънчев Йорданов ФК Миньор 1 мач и 125 лв. глоба
Георги Кр. Александров Етър ВТ 1 125
Веселин Ат. Любомиров Вихрен 1 625
Иван Георгиев Арсов Вихрен 1 150
служебни лица:
Никола Янков Георгиев Вихрен - 100
Борислав Райчев Кьосев Вихрен - 100
Наказания по доклад:
- За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК Локомотив Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК Локомотив с имуществена санкция в размер на 2500 лева.
- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Хебър Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.
- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Вихрен Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червените патриоти
Коментиран от #2
20:14 11.11.2025
2 О,чуден
До коментар #1 от "Червените патриоти":Баткоу, ти май не си виждал Кокала?! Той е поне глава по-висок от кюрда, та нема как да стане да го държи във въздуха. Пък и що го наказват тоз добрия човек, да се чудиш?! Сигурно е преял с горнооряховски суджук и нещо му е прилошало, друго обяснение няма!
20:33 11.11.2025