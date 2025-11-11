Кокала отнесе най-голямото наказание във Втора лига

Спортно-техническият директор на Локомотив Горна Оряховица - Емил Велев-Кокала, отнесе най-голямата глоба след изиграването на мачовете от 15-ия кръг Mr Bit Втора лига. Той бе санкциониран с 2500 лв. от Дисциплинарната комисия за обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица след загубата с 0:1 от дублиращия тим на Лудогорец.

Ето и всички наказания:

15-ти кръг Mr Bit Втора лига

Йордан Кънчев Йорданов ФК Миньор 1 мач и 125 лв. глоба

Георги Кр. Александров Етър ВТ 1 125

Веселин Ат. Любомиров Вихрен 1 625

Иван Георгиев Арсов Вихрен 1 150

служебни лица:

Никола Янков Георгиев Вихрен - 100

Борислав Райчев Кьосев Вихрен - 100

Наказания по доклад:

- За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК Локомотив Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК Локомотив с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Хебър Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.

- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Вихрен Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.