Кокала отнесе най-голямото наказание във Втора лига

11 Ноември, 2025 19:59 633 2

  • емил велев-
  • емил велев - кокала-
  • футбол-
  • втора лига-
  • локомотив горна оряховица

Той бе санкциониран с 2500 лв. от Дисциплинарната комисия за обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица след загубата с 0:1 от дублиращия тим на Лудогорец

Кокала отнесе най-голямото наказание във Втора лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортно-техническият директор на Локомотив Горна Оряховица - Емил Велев-Кокала, отнесе най-голямата глоба след изиграването на мачовете от 15-ия кръг Mr Bit Втора лига. Той бе санкциониран с 2500 лв. от Дисциплинарната комисия за обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица след загубата с 0:1 от дублиращия тим на Лудогорец.

Ето и всички наказания:

15-ти кръг Mr Bit Втора лига

Йордан Кънчев Йорданов ФК Миньор 1 мач и 125 лв. глоба

Георги Кр. Александров Етър ВТ 1 125

Веселин Ат. Любомиров Вихрен 1 625

Иван Георгиев Арсов Вихрен 1 150

служебни лица:

Никола Янков Георгиев Вихрен - 100

Борислав Райчев Кьосев Вихрен - 100

Наказания по доклад:

- За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК Локомотив Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК Локомотив с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Хебър Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.

- За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Вихрен Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червените патриоти

    1 1 Отговор
    Навремето Ицо Стоичков го държа 5 минути във въздуха в тунела,кокалчето Рива като магаре

    Коментиран от #2

    20:14 11.11.2025

  • 2 О,чуден

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Червените патриоти":

    Баткоу, ти май не си виждал Кокала?! Той е поне глава по-висок от кюрда, та нема как да стане да го държи във въздуха. Пък и що го наказват тоз добрия човек, да се чудиш?! Сигурно е преял с горнооряховски суджук и нещо му е прилошало, друго обяснение няма!

    20:33 11.11.2025

