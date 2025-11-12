Димитър Бербатов защити Аморим: Трудно е да си мениджър на Ман Юнайтед

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов коментира ситуацията при „червените дяволи“ и мениджъра Рубен Аморим в "Премиър лийг токшоу" по DIEMA SPORT 2.

„Гари Невил, Рио Фърдинанд, Рой Кийн, хора, които са постигнали толкова много с Юнайтед – имат право да бъдат по-критични. Аз изразявам мнение от позицията на човек, който разбира колко е трудна ролята на мениджъра. Не съм бил на това място, затова не бих се наел да го критикувам. Но знам какво е да си в центъра на прожекторите, когато си начело на клуб като Манчестър Юнайтед“, каза Бербатов.

Той подчерта, че Аморим работи в условия, в които всяко решение се следи под лупа. „Брандът на Юнайтед е на толкова високо ниво, че светлините никога не угасват, дали падаш, дали печелиш. Мениджърът винаги е на показ, а това е огромен натиск. Виждам, че Рубен се справя с това достойно, отборът няма загуба в последните пет мача, което е положителен знак, но постоянството все още липсва.“

Според Бербатов една от силните страни на португалеца е, че не изневерява на собствената си философия.

„Всички знаем, че той няма да промени системата си. Остава верен на начина, по който вижда футбола и го проповядва, каквото и да се случва. Това е достойно за уважение. Може да има въпросителни дали това е най-правилният подход, но фактът, че отстоява идеите си, показва характер.“

Бившият капитан на националния отбор на България обаче подчерта, че отборът трябва да се научи да печели и когато не играе добре:

„Юнайтед често води мачове, но губи концентрация. Когато водиш с 1:0 и мислиш, че контролираш нещата, се отпускаш и тогава идват грешките. Последният им мач беше точно такъв пример. Намериха сили да изравнят, но това не е достатъчно. Понякога трябва да побеждаваш в ‘грозните’ мачове. Три точки са си три точки, независимо дали е 1:0 или 5:0. Именно тези мачове правят шампионите.“

Бербатов обобщи, че за да върне блясъка си, Манчестър Юнайтед трябва да намери баланс между стил и резултатност:

„В момента се виждат проблясъци, но Юнайтед трябва да се върне към пътя на отборите, които знаят как да печелят. Аморим има потенциал да го направи, но му трябва време и малко спокойствие. Това е най-трудното в клуб като този.“