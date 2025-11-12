Вече има кандидат за подписа на Дидие Дешан, след като напусне Франция

Саудитският клуб Ал-Итихад разглежда възможността да назначи Дидие Дешан за нов мениджър от сезон 2026/2027, съобщава “L’Equipe”. Френският треньор ще се раздели с националния отбор на Франция след Световното първенство догодина, когато ще бъде заменен от Зинедин Зидан.

Този сезон Ал-Итихад изпитва затруднения в Саудитската Про лига под ръководството на Серджо Консейсао и в момента заема осмото място, на 13 точки зад лидера Ал Насър.

Дешан вече познава добре част от играчите на клуба, включително звездите Карим Бензема и Н’Голо Канте, което би могло да улесни прехода, ако сделката се реализира.