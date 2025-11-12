Новини
Спортът по ТВ в сряда (12 ноември)

12 Ноември, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

10.30 ИСПЕ – Токио Верди (жени) Нова спорт

12.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

14.30 Негоеян – Сувон (жени) Нова спорт

15.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

19.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Клуж-Напока – Манреса МАХ Спорт 4

19.30 Волейбол, Марица – Динамо (Загреб) МАХ Спорт 3

21.00 Волейбол, Левски – Осиек МАХ Спорт 2

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Жалгирис МАХ Спорт 4

21.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

21.45 Баскетбол, Байерн – Барселона МАХ Спорт 3


