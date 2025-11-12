Новини
Винисиус отказва нов договор с Реал, ако не получи заплата като на Мбапе

12 Ноември, 2025 07:00 796 6

  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • договор

Бразилската звезда и клубното ръководство не могат да се споразумеят за нов договор на нивото на Килиан Мбапе

Винисиус отказва нов договор с Реал, ако не получи заплата като на Мбапе - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид изглежда все по-неясно, след като ръководството на клуба не желае да приеме финансовите му изисквания за нов договор. Според информация на “SPORT”, бразилецът настоява заплатата му да бъде изравнена с тази на Килиан Мбапе.

Френската суперзвезда, която се присъедини към „белия балет“ през лятото получава над 600 000 евро на седмица, докато настоящото възнаграждение на Винисиус е около 400 000 евро седмично.

Бразилецът е сред ключовите фигури на тима от „Сантяго Бернабеу“ и играе централна роля в атаката на Карло Анчелоти, но според информацията, преговорите за нов договор са в застой. Ръководството на Реал Мадрид е притеснено от потенциален дисбаланс в структурата на заплатите, особено след пристигането на Мбапе.

Реал не възнамерява да се разделя с Винисиус, който остава един от най-обичаните играчи сред феновете и символ на новото поколение „галактикоси“, което означава, че ще се опитат да измислят най-добрата опция в следващите месеци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    5 0 Отговор
    Този е пътник....не може да изнудва Перес....

    07:04 12.11.2025

  • 2 Лост

    3 0 Отговор
    Черни плачльовци.

    07:05 12.11.2025

  • 3 Камион

    4 0 Отговор
    Веднага на тия палячовци да им се махнат по минимум "00" от заплатите! 1/2 милион E на седмица...айде стига!
    Да не @к@т с по две дупет@?!

    07:14 12.11.2025

  • 4 Някой

    3 0 Отговор
    Този трябваше от отдавна да са го продали. Въобще не се доближава до Мбапе като качества, че да получава същата заплата.

    07:17 12.11.2025

  • 5 Ицо

    2 0 Отговор
    Винисиус играе централна роля в атаката на Карло Анчелоти, но в националния отбор на Бразилия. От написаното оставам с впечатлението, че авторът не знае кой е настоящият треньор на Реал Мадрид

    07:47 12.11.2025

  • 6 Не разбрах

    1 0 Отговор
    Какво общо има Карло Анчелоти

    07:49 12.11.2025

