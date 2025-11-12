Винисиус отказва нов договор с Реал, ако не получи заплата като на Мбапе

Бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид изглежда все по-неясно, след като ръководството на клуба не желае да приеме финансовите му изисквания за нов договор. Според информация на “SPORT”, бразилецът настоява заплатата му да бъде изравнена с тази на Килиан Мбапе.
Френската суперзвезда, която се присъедини към „белия балет“ през лятото получава над 600 000 евро на седмица, докато настоящото възнаграждение на Винисиус е около 400 000 евро седмично.
Бразилецът е сред ключовите фигури на тима от „Сантяго Бернабеу“ и играе централна роля в атаката на Карло Анчелоти, но според информацията, преговорите за нов договор са в застой. Ръководството на Реал Мадрид е притеснено от потенциален дисбаланс в структурата на заплатите, особено след пристигането на Мбапе.
Реал не възнамерява да се разделя с Винисиус, който остава един от най-обичаните играчи сред феновете и символ на новото поколение „галактикоси“, което означава, че ще се опитат да измислят най-добрата опция в следващите месеци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руснаков
07:04 12.11.2025
2 Лост
07:05 12.11.2025
3 Камион
Да не @к@т с по две дупет@?!
07:14 12.11.2025
4 Някой
07:17 12.11.2025
5 Ицо
07:47 12.11.2025
6 Не разбрах
07:49 12.11.2025