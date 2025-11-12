Винисиус отказва нов договор с Реал, ако не получи заплата като на Мбапе

Бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид изглежда все по-неясно, след като ръководството на клуба не желае да приеме финансовите му изисквания за нов договор. Според информация на “SPORT”, бразилецът настоява заплатата му да бъде изравнена с тази на Килиан Мбапе.

Френската суперзвезда, която се присъедини към „белия балет“ през лятото получава над 600 000 евро на седмица, докато настоящото възнаграждение на Винисиус е около 400 000 евро седмично.

Бразилецът е сред ключовите фигури на тима от „Сантяго Бернабеу“ и играе централна роля в атаката на Карло Анчелоти, но според информацията, преговорите за нов договор са в застой. Ръководството на Реал Мадрид е притеснено от потенциален дисбаланс в структурата на заплатите, особено след пристигането на Мбапе.

Реал не възнамерява да се разделя с Винисиус, който остава един от най-обичаните играчи сред феновете и символ на новото поколение „галактикоси“, което означава, че ще се опитат да измислят най-добрата опция в следващите месеци.