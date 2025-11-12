В Сантос се разбунтуваха срещу Неймар

В Сантос нараства недоволството от поведението на Неймар, съобщава Globo Esporte. Според изданието, част от играчите и служителите в клуба са раздразнени от отношението на звездата, което в някои ситуации дори е било възприето като унизително.

Напрежението се засилило след срещата с Фламенго (3:2), когато Неймар показал видимо недоволство от играта на отбора и реакциите на някои съотборници. Освен това, неговата демонстративна реакция при смяната, при която той се насочил директно към съблекалнята, също не била приета добре.

Neymar ran across the entire half of the pitch to stop his club Santos taking long goal-kicks, he then passed it to his defender and the defender booted it long anywaypic.twitter.com/9p47U4J4r5 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 10, 2025

В съблекалнята смятат, че в момента нападателят не допринася реално за колектива и че поведението му вреди на атмосферата в тима. Самият Неймар се е извинил на групата и е обяснил, че оплакванията му са били насочени към съдийството, а не към съотборниците.

Темата около бъдещето на бразилския национал остава актуална, тъй като договорът му със Сантос изтича след броени седмици и клубът предстои да вземе решение дали да го задържи. Към момента обаче клубът се намира в зоната на изпадащите, на две точки от спасението, а до края на сезона остават само пет кръга, но Сантос има и мач в запас.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: After being subbed off while losing 0–3 vs. Flamengo, Neymar Jr. was booed by Flamengo fans, who chanted:



"Neymar, f**k off! You came back to Santos only to play in the second division!"



Santos, Neymar’s current club, sits in the relegation zone with just… pic.twitter.com/A6bU7dvrVK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2025