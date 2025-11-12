Новини
В Сантос се разбунтуваха срещу Неймар

12 Ноември, 2025 12:58 496 1

Напрежението се засилило след срещата с Фламенго

В Сантос се разбунтуваха срещу Неймар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Сантос нараства недоволството от поведението на Неймар, съобщава Globo Esporte. Според изданието, част от играчите и служителите в клуба са раздразнени от отношението на звездата, което в някои ситуации дори е било възприето като унизително.

Напрежението се засилило след срещата с Фламенго (3:2), когато Неймар показал видимо недоволство от играта на отбора и реакциите на някои съотборници. Освен това, неговата демонстративна реакция при смяната, при която той се насочил директно към съблекалнята, също не била приета добре.

В съблекалнята смятат, че в момента нападателят не допринася реално за колектива и че поведението му вреди на атмосферата в тима. Самият Неймар се е извинил на групата и е обяснил, че оплакванията му са били насочени към съдийството, а не към съотборниците.

Темата около бъдещето на бразилския национал остава актуална, тъй като договорът му със Сантос изтича след броени седмици и клубът предстои да вземе решение дали да го задържи. Към момента обаче клубът се намира в зоната на изпадащите, на две точки от спасението, а до края на сезона остават само пет кръга, но Сантос има и мач в запас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    1 0 Отговор
    много отдавна приключи с футбола. Свръх скъпия трансфер от Барса в ПСЖ го превърна в един обикновен лигльо, и посредствен футболист. С постоянни контузии повечето от които несъществуващи. Игри на покер, партита и купони.

    13:26 12.11.2025

