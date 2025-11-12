Новини
Лил погва феновете си в съда като Левски

12 Ноември, 2025 14:01 477 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският елитен Лил ще предприеме съдебни действия срещу част от своите фенове след инциденти и расистки обиди по време на гостуванията им в Белград срещу Цървена звезда в Лига Европа и в Страсбург миналата седмица.

„Лил категорично осъжда неприемливото поведение, както и коментарите, изпълнени с омраза и расистките обиди, отправени от определени лица в сектора за гости по време на пътуванията до Белград и Страсбург миналия четвъртък и неделя“, се казва в изявление на клуба.

„Подобно поведение е неприемливо и напълно противоречи на ценностите, които клубът постоянно поддържа и насърчава.“

Изявлението идва, след като в социалните медии се разпространиха свидетелства и видеозаписи, показващи как някои фенове на Лил крещят расистки реплики по време на загубата с 0:2 от Страсбург в Лига 1 в неделя. Лил също загуби от Цървена звезда с 0:1 в Лига Европа миналия четвъртък.

„Тази сутрин бяха предприети конкретни мерки. В момента тече процедура по идентифициране на замесените лица с цел подаване на няколко жалби до полицейските органи. Лил възнамерява да предприеме съдебни действия срещу тях и да търси прилагането на съответните санкции“, съобщиха от клуба.

Вчера пък стана ясно, че родният Левски е завел дело срещу свой фен заради глоба от 19 000 лева. Тук може да прочетете повече по случая.


