Конте си взима почивка от Наполи

Антонио Конте получи разрешение за кратка пауза по време на прекъсването за националните отбори и в момента прекарва няколко дни със семейството си в Торино. Според официално съобщение на клуба, става дума за „тридневен отпуск, планиран и одобрен предварително“, макар че отсъствието на треньора идва в деликатен момент за Наполи.

Почивката идва веднага след тежката загуба с 0:2 от Болоня и публичното избухване на Конте срещу отбора, както и след като президентът Аурелио Де Лаурентис бе принуден с дълъг пост в социалните мрежи да отрече слуховете за предполагаема оставка на италианеца.

Конте ще се върне в Кампания на 17 ноември, когато започват да се прибират и играчите, участвали в мачове за националните си тимове. Дотогава тренировъчният процес е поверен на неговия помощник Кристиано Стелини.

Ръководството на Наполи остава категорично зад Конте, но от треньора и футболистите се очаква спешно да възстановят онзи боен дух и колективна енергия, които липсват от началото на сезона. След почивката неаполитанците ги очаква изключително тежка серия – мачове срещу Аталанта, Рома и Ювентус в Серия А, Карабах и Бенфика в Шампионската лига, а между тях и двубой за Купата на Италия с Каляри.

Конте, макар и временно далеч от терена, вероятно използва тези дни, за да презареди батериите и да върне на отбора онази идентичност, която направи Наполи шампион миналия сезон.