Красивата пиарка на Шахтьор Донецк отново предизвика фурор в социалните мрежи

Красивата пиарка на Шахтьор Донецк Дария Савина отново предизвика фурор в социалните мрежи. Русокосата чаровница публикува поредица от изключително дръзки кадри, с които за минути събра хиляди харесвания и коментари.
Феновете не скриха възхищението си от визията ѝ. Дария е добре позната в украинските медии с активността си в социалните мрежи и стилния си външен вид.
Оценка 5 от 1 гласа.
1 Поредната
15:02 12.11.2025
2 Миньоро
15:06 12.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.