Джулиано Симеоне е на крачка от нов договор с Атлетико Мадрид

Джулиано Симеоне е на крачка от нов договор с Атлетико Мадрид

13 Ноември, 2025 07:00 560 0

  • джулиано симеоне-
  • атлетико мадрид-
  • футбол

Аржентинският талант впечатлява с израстването си и три поредни награди за Играч на мача

Атлетико Мадрид е на финалната права по подписването на нов договор с Джулиано Симеоне, който ще задържи младия нападател в клуба до юни 2030 година, съобщава “Marca”.

Ръководството на „дюшекчиите“ е изключително доволно от развитието и нагласата на 22-годишния аржентинец, син на старши треньора Диего Симеоне. Джулиано е в отлична форма и вече бе избран за Играч на мача в три поредни срещи, което допълнително е ускорило процеса по новия контракт.

След като се възстанови от тежка контузия, младият Симеоне постепенно се превърна в един от най-постоянните футболисти в състава и ясно показа, че заслужава дългосрочно доверие.


