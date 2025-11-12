Отбор от четвърта дивизия сложи поливна система на своя терен

На 10 ноември, символична дата за България, за първи път беше въведена в експлоатация изцяло нова модерна поливна система на футболния терен в село Петърч, община Костинброд.

След изграждането на нови съблекални, с общи усилия и подкрепата на Община Костинброд, Общински съвет Костинброд и Кметство Петърч, беше реализиран и този проект.

Правилното и редовно поливане е ключова част от поддръжката на футболното игрище, което се използва активно не само от ФК "Петърч", но и от много спортуващи хора от района.

​Освен това около терена са поставени и нови скамейки за публиката с общо 120 седящи места, което допълнително ще подобри условията на стадиона на тима от четвъртото ниво на родния футбол.

ФК Петърч участва в Областна футболна група София – Запад. Лидер в дивизията е ФК Етрополе, а отборът от костинбродското село към момента заема 5-о място с добри шансове за челните места.

Снимка: facebook