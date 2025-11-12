Новини
Отбор от четвърта дивизия сложи поливна система на своя терен

12 Ноември, 2025 15:18 1 084 4

​Освен това са поставени и нови скамейки за публиката

Отбор от четвърта дивизия сложи поливна система на своя терен - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров

На 10 ноември, символична дата за България, за първи път беше въведена в експлоатация изцяло нова модерна поливна система на футболния терен в село Петърч, община Костинброд.

След изграждането на нови съблекални, с общи усилия и подкрепата на Община Костинброд, Общински съвет Костинброд и Кметство Петърч, беше реализиран и този проект.

Правилното и редовно поливане е ключова част от поддръжката на футболното игрище, което се използва активно не само от ФК "Петърч", но и от много спортуващи хора от района.

​Освен това около терена са поставени и нови скамейки за публиката с общо 120 седящи места, което допълнително ще подобри условията на стадиона на тима от четвъртото ниво на родния футбол.

ФК Петърч участва в Областна футболна група София – Запад. Лидер в дивизията е ФК Етрополе, а отборът от костинбродското село към момента заема 5-о място с добри шансове за челните места.

Снимка: facebook


  • 1 БРАВО

    1 1 Отговор
    В онзи край хората имат опит с отглеждането на трева, да им е честито!

    15:22 12.11.2025

  • 2 Тома

    1 1 Отговор
    Всичко за стадиона е дар от печатницата на бати роско фалшификатора

    15:22 12.11.2025

  • 3 Порно

    3 0 Отговор
    То в Петърч освен зеле друго вирее ли?

    15:24 12.11.2025

  • 4 Тодор

    1 0 Отговор
    Браво!

    16:00 12.11.2025

