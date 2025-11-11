Новини
Никлас Фюлкруг пред сензационно завръщане в Бундеслигата

11 Ноември, 2025 08:47 637 0

Волфсбург и Аугсбург в надпревара за подписа му

Никлас Фюлкруг пред сензационно завръщане в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският национал Никлас Фюлкруг е напът да се завърне в родната Бундеслига, след като интерес към опитния нападател на Уест Хем проявяват два от водещите германски клуба – Волфсбург и Аугсбург. Според източници, близки до преговорите, „вълците“ вече са започнали конкретни разговори за евентуален трансфер през зимния прозорец, а Аугсбург също следи отблизо ситуацията.

Лондонският Уест Хем е дал зелена светлина за раздялата с 32-годишния таран, като клубът вече активно търси негов заместник. Това отваря вратата за Фюлкруг да се завърне на познатата сцена в Германия, където се превърна в един от най-опасните реализатори през последните сезони.

Не само германски отбори обаче са вперили поглед в нападателя – интерес към Фюлкруг има и от няколко италиански клуба, което допълнително разгорещява трансферната сага около името му.

Фюлкруг се присъедини към Уест Хем през лятото на 2024 година срещу внушителната сума от 27 милиона евро. В настоящата кампания той вече има 7 мача с екипа на „чуковете“.


