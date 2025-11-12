Йоана Илиева затвърждава втората си позиция сред световния елит на сабя

Българската фехтовачка Йоана Илиева продължава остава втора в световната ранглиста на сабя при жените. След оспорваните двубои на Световната купа в Алжир, 24-годишната левичарка демонстрира завидна форма и неотстъпчивост на пътя към върха.

С актив от 204 точки, Илиева диша във врата на японската звезда Мисаки Емура, която води класацията с минимална преднина от едва 10 точки. Българката продължава да бъде най-високо класираната състезателка, която се състезава с лява ръка – истинска рядкост и предимство в света на фехтовката.

На престижния турнир в Алжир, Йоана се пребори за бронзовото отличие, след като драматично отстъпи на полуфинала пред унгарката Шугар Катинга Батай с резултат 14:15 – истински трилър, който държа зрителите в напрежение до последния миг. Батай, която заедно с туркинята Нисанур Ербил е най-младата сред първите десет в ранглистата (и двете са на 22 години), вече се изкачи до шеста позиция в световната класация.

Постиженията на Илиева не само затвърждават нейното място сред най-добрите в света, но и вдъхновяват ново поколение български фехтовачи да мечтаят смело.