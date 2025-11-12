Млад бразилски футболен талант загуби живота си при трагичен инцидент с огнестрелно оръжие

В Бразилия се разигра истинска драма, след като 18-годишният футболист Вандерсон Брандао де Соуса стана жертва на фатален инцидент в дома си. Младият спортист, който наскоро се присъедини към първия състав на местния клуб „Арагояна“, бе прострелян неволно от собствения си брат.

По информация на местните власти, 16-годишният брат на Вандерсон почиствал огнестрелно оръжие, когато неочаквано произвел изстрел, който улучил футболиста в областта на шията. Въпреки бързата реакция на близките, животът на младия играч не е могъл да бъде спасен.

Полицията незабавно е иззела пушката, като към момента се изяснява на кого принадлежи оръжието и при какви обстоятелства се е озовало в дома на семейството.

Разследването по случая продължава, а органите на реда работят по всички възможни версии за трагедията.

Футболният клуб „Арагояна“ изрази дълбоките си съболезнования към близките на Вандерсон и подчерта, че загубата на толкова млад и перспективен играч е огромен удар за отбора и цялата футболна общност в региона.