Новини
Спорт »
Световен футбол »
Млад бразилски футболен талант загуби живота си при трагичен инцидент с огнестрелно оръжие

Млад бразилски футболен талант загуби живота си при трагичен инцидент с огнестрелно оръжие

12 Ноември, 2025 17:24 575 0

  • бразилски футболист-
  • трагичен инцидент-
  • огнестрелно оръжие-
  • вандерсон брандао де соуса-
  • арагояна-
  • разследване-
  • случайна стрелба-
  • съболезнования

Семейството, приятелите и съотборниците на Вандерсон са потресени от случилото се

Млад бразилски футболен талант загуби живота си при трагичен инцидент с огнестрелно оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В Бразилия се разигра истинска драма, след като 18-годишният футболист Вандерсон Брандао де Соуса стана жертва на фатален инцидент в дома си. Младият спортист, който наскоро се присъедини към първия състав на местния клуб „Арагояна“, бе прострелян неволно от собствения си брат.

По информация на местните власти, 16-годишният брат на Вандерсон почиствал огнестрелно оръжие, когато неочаквано произвел изстрел, който улучил футболиста в областта на шията. Въпреки бързата реакция на близките, животът на младия играч не е могъл да бъде спасен.

Полицията незабавно е иззела пушката, като към момента се изяснява на кого принадлежи оръжието и при какви обстоятелства се е озовало в дома на семейството.

Разследването по случая продължава, а органите на реда работят по всички възможни версии за трагедията.

Футболният клуб „Арагояна“ изрази дълбоките си съболезнования към близките на Вандерсон и подчерта, че загубата на толкова млад и перспективен играч е огромен удар за отбора и цялата футболна общност в региона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ