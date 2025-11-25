Новини
Скандалът със залаганията в Турция: 52 милиарда долара напуснаха страната

Скандалът със залаганията в Турция: 52 милиарда долара напуснаха страната

25 Ноември, 2025 13:51 1 331 4

Разследването придобива все по-големи мащаби

Скандалът със залаганията в Турция: 52 милиарда долара напуснаха страната - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Турският футбол е изправен пред безпрецедентна криза, след като стана ясно, че колосалната сума от 52 милиарда долара е била източена от страната заради мащабен скандал с нелегални залагания. Новината разтърси спортната общественост и предизвика бурни реакции сред фенове и експерти.

Президентът на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоолу алармира, че през изминалата година Турция е загубила милиарди заради нерегламентирани хазартни практики.

„Вижте какво се случва със залаганията и хазарта – парите просто изтичат от страната. Турция не е хазартен център, но губим огромни средства. Колкото по-усилено се борим с това, толкова повече защитаваме интересите на турския народ“, подчерта Хаджъосманоолу, цитиран от HT Spor.

Разследването на скандала придобива все по-големи мащаби. Над 1000 футболисти – точно 1024 на брой – ще се явят пред Професионалния дисциплинарен съвет към федерацията, за да дадат обяснения във връзка с подозренията за участие в незаконни залагания на футболни срещи. Сред разследваните има играчи от цели 27 клуба от турската Суперлига, включително и от най-големите имена като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор.

Скандалът не подмина и съдийския корпус. Турската футболна федерация предприе драстични мерки, като отстрани 149 професионални съдии за срок от осем месеца до една година. Причината – разкрити сметки, използвани за залагания, включително и на международни мачове.

Този грандиозен скандал хвърля сянка върху имиджа на турския футбол и поставя под въпрос доверието в честната игра. Властите обещават решителни действия и строги санкции срещу всички замесени, за да възстановят репутацията на спорта и да спрат изтичането на средства от страната.


  • 1 Тома

    11 1 Отговор
    Турският бай Ставри харесва това и се е наточил за момчетата от хазарта.Там закона не ги бави като при нас

    13:54 25.11.2025

  • 2 И ТОТО-то ако дадем на концесия

    4 1 Отговор
    И в България парите просто ще изтичат от страната

    14:10 25.11.2025

  • 3 Ела бай Ердогане

    6 1 Отговор
    Да пооправиш и нашата коччинка, че и тука едни домузи са се разпищолили

    14:14 25.11.2025

  • 4 Ердо пипа здраво

    0 0 Отговор
    Затова тукашните джендъря го недолюбват.

    16:43 25.11.2025

