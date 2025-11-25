Скандалът със залаганията в Турция: 52 милиарда долара напуснаха страната

Турският футбол е изправен пред безпрецедентна криза, след като стана ясно, че колосалната сума от 52 милиарда долара е била източена от страната заради мащабен скандал с нелегални залагания. Новината разтърси спортната общественост и предизвика бурни реакции сред фенове и експерти.

Президентът на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоолу алармира, че през изминалата година Турция е загубила милиарди заради нерегламентирани хазартни практики.

„Вижте какво се случва със залаганията и хазарта – парите просто изтичат от страната. Турция не е хазартен център, но губим огромни средства. Колкото по-усилено се борим с това, толкова повече защитаваме интересите на турския народ“, подчерта Хаджъосманоолу, цитиран от HT Spor.

Разследването на скандала придобива все по-големи мащаби. Над 1000 футболисти – точно 1024 на брой – ще се явят пред Професионалния дисциплинарен съвет към федерацията, за да дадат обяснения във връзка с подозренията за участие в незаконни залагания на футболни срещи. Сред разследваните има играчи от цели 27 клуба от турската Суперлига, включително и от най-големите имена като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор.

Скандалът не подмина и съдийския корпус. Турската футболна федерация предприе драстични мерки, като отстрани 149 професионални съдии за срок от осем месеца до една година. Причината – разкрити сметки, използвани за залагания, включително и на международни мачове.

Този грандиозен скандал хвърля сянка върху имиджа на турския футбол и поставя под въпрос доверието в честната игра. Властите обещават решителни действия и строги санкции срещу всички замесени, за да възстановят репутацията на спорта и да спрат изтичането на средства от страната.