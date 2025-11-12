Новини
Спорт »
Волейбол »
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов продължават победния си марш в руската Суперлига

12 Ноември, 2025 18:46 618 1

  • волейбол-
  • локомотив новосибирск-
  • национал-
  • симеон николов-
  • руското първенство-
  • белогорие-
  • пламен константинов-
  • русия

Тимът е допуснал само един загубен гейм от началото на сезона

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов продължават победния си марш в руската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният отбор на Локомотив Новосибирск, с българския национал Симеон (Мони) Николов в състава, затвърди доминацията си в руското първенство с категорична победа над Белогорие. Момчетата на треньора Пламен Константинов не оставиха никакви шансове на съперника и спечелиха с 3:0 гейма (28:26, 25:18, 25:19), като демонстрираха отлична форма и завидна концентрация.

Още в първия гейм двата тима предложиха истинска драма на феновете, а при първия мачбол при 24:18 Николов бе на косъм от директна точка от сервис – топката обаче се приземи на милиметри извън очертанията, оставяйки зрителите без дъх. Въпреки това, Локомотив не изпусна инициативата и затвори срещата без да загуби гейм.

Това е шеста поредна победа за новосибирчани, които под ръководството на Пламен Константинов оглавяват класирането в руската Суперлига. Тимът е допуснал само един загубен гейм от началото на сезона – впечатляващо постижение, което затвърждава амбициите им за титлата.

В следващия кръг Локомотив ще приеме у дома състава на Нова Новокуйбишевск, а седмица по-късно предстои тежко гостуване на другия непобеден отбор – Зенит Казан.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Браво на момчетата...

    18:52 12.11.2025

