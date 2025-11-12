Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас с нова визия, Яник Синер се шегува: „Перфектен за Ювентус!“

12 Ноември, 2025 23:09 349 0

  • карлос алкарас-
  • яник синер-
  • нова прическа-
  • ювентус-
  • торино-
  • тенис-
  • приятелство-
  • съперничество-
  • финален турнир

Двамата тенисисти демонстрираха, че съперничеството на корта не пречи на добрите им отношения извън него

Карлос Алкарас с нова визия, Яник Синер се шегува: „Перфектен за Ювентус!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Торино се превърна в арена не само на зрелищен тенис, но и на забавни моменти между две от най-ярките звезди на корта – Карлос Алкарас и Яник Синер. По време на финалния турнир в италианския град, двамата дадоха съвместно интервю, което бързо се превърна в хит сред феновете.

Испанският ас изненада всички с поредната си трансформация – този път заложи на къса прическа с изрусена до бяло горна част, докато останалата коса остана в естествения си цвят. След експериментите с бръснене и боядисване през сезона, Алкарас не крие, че обича да експериментира: „Само две, или може би три промени тази година. Моят екип вече се притеснява какво ще измисля догодина! Но щом нещо работи, защо да го сменям?“, сподели с усмивка Карлос.

Яник Синер, известен със своята непринуденост, не пропусна да се пошегува с новата визия на своя приятел и конкурент: „Изненадващо, но страхотно! Много му отива тази комбинация от черно и бяло – идеално за феновете на Ювентус тук, в Торино!“, заяви Синер, предизвиквайки смях в залата. Въпреки че самият той предпочита по-небрежен стил, Синер призна, че харесва смелостта на Алкарас да експериментира с външния си вид.

Двамата тенисисти демонстрираха, че съперничеството на корта не пречи на добрите им отношения извън него. „Виждам Яник по-често от майка си! Но никога не ми омръзва“, пошегува се Алкарас. Синер допълни: „Това е хубаво и малко странно, но е чудесно, че се опознаваме все повече. Говорим за всичко – от семейството до живота извън тениса. Това ни сближава.“

На въпроса дали харесват думата „съперничество“, Алкарас бе категоричен: „На корта се борим, търсим слабите страни един на друг, но след мача си стискаме ръцете. Извън тениса сме просто хора и това е най-ценното.“ Така, освен с впечатляващи спортни постижения, Алкарас и Синер показват, че истинското съперничество може да върви ръка за ръка с уважение, приятелство и дори малко хумор – нещо, което феновете със сигурност оценяват.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
