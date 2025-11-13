Новини
Спорт »
Бг футбол »
ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години заради допинг

ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години заради допинг

13 Ноември, 2025 17:19 627 2

  • денис баланюк-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • допинг скандал

Вижте хронология на скандала

ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години заради допинг - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

България успя да удържи в тайна сериозен допинг скандал с футболист от efbet Лига повече от 24 месеца след неговото начало, но днес Sportal.bg разбра за цялата бъркотия, която през лятото на 2025 г. завършва с наложено от ФИФА 4-годишно наказание.

Става въпрос за бившия халф на Спартак (Варна) Денис Баланюк, който носи екипа на “соколите” през сезон 2022/2023. За този период той играе в 24 шампионатни срещи, записвайки 5 гола и две асистенции.

След края на първенството варненци изненадващо се разделят с украинския халф, но две години по-късно става ясно, че са имали сериозна причина да го столят.

Хронология на скандала:

На 22 май 2023 година Баланюк е подложен на допинг контрол след шампионатния двубой Спартак (Варна) - Хебър. Три дни по-късно, на 25 май 2023 г., играчът е тестван от родните допинг ченгета и след Берое - Спартак (Варна).

Оказва се, че пробите от двата мача не съвпадат. Т.е. те не са дадени от един и същи човек. След трето изследване се доказва, че тази от Спартак (Варна) - Хебър е подменена.

Това води до дело във ФИФА. Пред световната футболна централа Баланюк отрича да е подменял шишенца и твърди, че е невинен.

От българска страна са разпитвани г-н Димо Милчев (първа допинг проба), г-н Кирил Иванов (втора допинг проба) и г-жа г-жа Калина Андреева (член на антидопинговия екип в България и присъствала на първата допинг проба). Също така становище са дали Пламен Димов (съотборник на играча), г-н Теодор Тодоров и администраторът на Спартак (Варна).

В крайна сметка през лятото на 2025 г. ФИФА му налага 4-годишно наказание, което влиза в сила със задна дата - от 23 май 2023 година.

То може да бъде обжалвано пред съда в Лозана.

Припомняме, че през същия сезон, но в неговото начало, с допинг изгърмя и тогавашният футболист на ЦСКА и национал на България Георги Йомов, който пак бе наказан за 4 години.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Да взимаш допинг в А група си е е га ти излагането

    17:26 13.11.2025

  • 2 Божинката

    0 0 Отговор
    С два редника мога да навържа цялата защита на Реал и Барса, ако взема допинг, може да строша Плейстейшъна.

    17:32 13.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ