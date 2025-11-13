Букайо Сака: Рано е да говорим за титлата във Висшата лига

Aрсенал трябва да остане здраво стъпил на земята в битката за титлата във Висшата лига, заяви нападателят Букайо Сака в четвъртък преди квалификационния мач на Англия за Световното първенство срещу Сърбия на Уембли.

Арсенал е начело в таблицата с 26 точки след осем победи и две равенства, след като завърши с 2:2 със Съндърланд миналия уикенд, а Манчестър Сити намали разликата след домакинска победа с 3:0 над Ливърпул.

Отборът на Микел Артета е допуснал само пет гола в лигата досега, но Сака каза, че не бива да се бърза с приказките за титла.

„Просто трябва да печелим всеки мач, това е манталитетът, с който влизаме в мачовете и да видим къде ще бъдем накрая на сезона“, каза той пред talkSPORT в интервю, публикувано в четвъртък.

🗣️| Bukayo Saka on Arsenal being favourites for the Premier League title: “That’s for other people to say. We just have to win every game, that’s the mentality we go into the games with. See where it leaves us, we can’t get carried away with what people are saying. Because one… pic.twitter.com/dTgrt6ypq6 — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) November 12, 2025

„Не можем да се увличаме по това, което хората казват, защото един ден казват едно, а на следващия - друго. Мнението на хората за нас се променя като времето. Най-важното е съблекалнята ни, основата и вярата, която имаме в себе си.“

Следващата им среща е петият в класирането и местен съперник Тотнъм Хотспър на 23 ноември след паузата за националните отбори.

Сака се готви за квалификациите за Световното първенство срещу Сърбия и гостуването си на Албания в неделя, като Англия стана първата европейска нация, която си осигури място на финалите догодина в Северна Америка с шест поредни победи в своята група.