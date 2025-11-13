Педри: От Барселона съм още от раждането си

Полузащитникът на Барселона Педри даде откровено интервю пред клубните канали. Той разкри как е станал фен на каталунците и анализира представянето на тима.

Израстване и лидерство

Преживях голяма промяна, откакто пристигнах, да. Сякаш беше вчера, а вече минаха повече от пет години. През това време научих много от съотборниците и капитаните, които съм имал. И да, сега се чувствам като лидер на отбора.

„Куле“ по рождение

Когато съм се родил, са ми облекли фланелка на Барса. Дядо ми и баща ми бяха заклети „кулес“ и са ми предали това. Аз съм фен на Барса, който има късмета да играе за своя отбор. Живея в мечта и осъзнавам това всеки ден, когато се събудя.

Анализ на треньорите

Винаги ще бъда благодарен на Куман, защото той ми даде шанс да дебютирам, доверявайки ми се, когато бях никой. После Шави ни помогна да възродим ентусиазма, спечелвайки титла в Ла Лига, която никой не очакваше. Освен това той е легенда на клуба, която ни помогна много и се довери на младите. А с Флик направихме още една крачка напред в състезателно отношение, за да се опитаме да се борим за всички трофеи. Той притежава онази германска сериозност, която го характеризира… Сериозен е, когато трябва, а когато е време за смях, ни разсмива много. Обикновено приема нещата спокойно, но е по-добре да не го ядосвате.

Партньорството с Де Йонг в центъра

Сега играем много по-близо един до друг от преди и това се забелязва. Може би отстрани не се вижда колко добър е Френки, но той има невероятни качества и голяма мощ да преодолява линии. Много съм щастлив да го имам до себе си.

Най-добрият период на Ерик Гарсия

Да, и лично аз много се радвам, защото той ми е приятел. Когато го привлякохме, вече знаех какво е нивото му: той е един от най-добрите централни защитници в света при изнасянето на топката и може да играе като бек, централен защитник, опорен халф… В ментално отношение дава максимума, умен е, знае как да се позиционира на идеалното място. Имаше момент, в който феновете спряха да му вярват, но сега осъзнаха какви качества притежава.

Ламин Ямал

Ламин е невероятен футболист. На неговата възраст малко играчи са способни да правят това, което прави той. Той е много зрял и въпреки че се говори за личния му живот, знае какво прави във всеки един момент. Приема с голяма естественост напрежението, което трябва да понася едва на 18 години.

11-то място за „Златната топка“

Е, това е мястото, на което се класирах след гласуването. Приемам го и ще се опитам да бъда по-напред следващата година.

Спечелване на „Златната топка“

Дано. Всички футболисти мечтаем да вдигнем този приз. Който каже, че не е така, лъже. Сложно е, но никога не се знае…

Шампионската лига

Предпочитам колективна награда пред индивидуална. Предпочитам Барса, моят отбор, да спечели, отколкото аз сам да получа награда. И да, този сезон е един от тези, в които виждам най-големи шансове за отбора в Шампионската лига. Миналата година бяхме на прага на финала, а тази година ще дадем всичко от себе си, защото това е турнир, който всички искаме да спечелим.

Обещание при спечелване на Шампионската лига

Няма да се обръсна нула номер, защото майка ми не ми дава. „Спри да правиш глупости“, ми казва тя (смее се). Не знам какво бих могъл да обещая…, но това, което е сигурно, е, че аз и съотборниците ми ще дадем всичко на терена, за да я постигнем.