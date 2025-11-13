Кристиано Роналдо си купи нова играчка за 50 милиона евро (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо си купи нов самолет за 50 милиона евро. Модерната придобивка на португалската звезда разполага със собствена просторна баня, зона за почивка на екипажа, кухня и всевъзможни други екстри.

Самолетът "Бомбардир Глобал Експрес-6500" е луксозен хотел с крила, пише "Марка".

Летателната машина може да се похвали с най-добре оборудваната и технологично напреднала кабина в своя клас, включваща 4K развлекателна система.

Дизайнът на крилата помага за смекчаване на въздействието на турбуленцията и има елементи, които гарантират безопасността и спокойствието на екипажа и пътниците.

40-годишният Роналдо традиционно пътува само с частни самолети, като вече смени няколко.