Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо си купи нова играчка за 50 милиона евро (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо си купи нова играчка за 50 милиона евро (СНИМКИ)

13 Ноември, 2025 21:29 1 358 5

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • самолет

Самолетът "Бомбардир Глобал Експрес-6500" е луксозен хотел с крила

Кристиано Роналдо си купи нова играчка за 50 милиона евро (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо си купи нов самолет за 50 милиона евро. Модерната придобивка на португалската звезда разполага със собствена просторна баня, зона за почивка на екипажа, кухня и всевъзможни други екстри.

Самолетът "Бомбардир Глобал Експрес-6500" е луксозен хотел с крила, пише "Марка".

Летателната машина може да се похвали с най-добре оборудваната и технологично напреднала кабина в своя клас, включваща 4K развлекателна система.

Дизайнът на крилата помага за смекчаване на въздействието на турбуленцията и има елементи, които гарантират безопасността и спокойствието на екипажа и пътниците.

40-годишният Роналдо традиционно пътува само с частни самолети, като вече смени няколко.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да му честитим!

    3 4 Отговор
    Четох, че тези "играчки" падали като камъни.😏

    21:43 13.11.2025

  • 2 Заслужава си го

    4 1 Отговор
    Напълно

    21:45 13.11.2025

  • 3 555

    2 1 Отговор
    Еми чудесно… Сега вече, ще спя по-спокойно, че ми беше притеснено някак…
    Както казват бабите: “Със здраве да си го ползваш чедо ! …”

    21:48 13.11.2025

  • 4 Мъж

    1 3 Отговор
    Не бих му карал самолета, бих му карал жената.

    21:52 13.11.2025

  • 5 Хаха

    1 1 Отговор
    Това ли е било да си щастлив човек, щото всеки прави нещата, за да е щастлив

    22:28 13.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ