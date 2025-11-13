Новини
Ламин Ямал и Деклан Райс са сред номинираните за наградата "Пушкаш"

Ламин Ямал и Деклан Райс са сред номинираните за наградата "Пушкаш"

13 Ноември, 2025 21:59 410 0

Системата за гласуване вече е отворена

Ламин Ямал и Деклан Райс са сред номинираните за наградата "Пушкаш" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА номинира 11 попадения, които ще спорят за наградата "Пушкаш", която традиционно се връчва на футболиста, отбелязал най-зрелищния гол за година. В случая релевантен е периода от 11 август 2024-та до 2 август 2025 година. Системата за гласуване вече е отворена.

Най-популярните имена сред номинираните са на голямата звезда на Барселона Ламин Ямал и халфът на Арсенал Деклан Райс. Испанецът се бори са приза със страхотния си гол в дербито с Еспаньол на 15 май, с победата в което Барса си гарантира шампионската титла.

Англичанинът пък участва с втория от двата си изключителни пряк свободни удара, с които не остави шансове на Тибо Куртоа при победата на Арсенал над Реал Мадрид на 8 април.

Останалите номинирани са Алерандро, Алесандро Дейола, Педро де ла Вега, Сантиаго Монтиел, Амр Насер, Карлос Орантиа, Лукас Рибейро, Ризки Ридхо и Кевин Родригес.

Миналогодишният победител бе Алехандро Гарначо.

Тук може да видите всички попадения и дадете гласа си за своя фаворит!


