Бивш скаут на Ман Юнайтед: Направиха огромни грешки!

Бившият скаут на Манчестър Юнайтед - Пьотр Садовски разкритикува „червените дяволи“ за трансферната политика през последните години. От една страна, че са позволили на някои топ таланти да напуснат клуба, а от друга, че се страхуват да привличат млади футболисти и да ги развиват, а предпочитат готови играчи.

Садовски посочи за пример Алваро Карерас, който е бил продаден на Бенфика срещу символична сума през 2024 г. Година по-късно той беше привлечен от Реал Мадрид за 50 милиона евро с шестгодишен договор.

„Той дойде от Академията на Реал Мадрид в Манчестър Юнайтед, когато беше вероятно на 16 години. Много трудолюбиво и амбициозно момче, бързо научи езика - знам го, защото го срещах лично с него. Първоначално кариерата му тръгна доста добре. Беше преотстъпен на Престън, получи добри отзиви, но след това Юнайтед се отказа от него, продавайки го на Бенфика срещу малка сума.

Карерас е наистина играч от най-висока класа. Има голям шанс той да стане най-добрият, или един от най-добрите леви бекове в света. Той отбеляза красив гол наскоро срещу Валенсия в Ла Лига. Беше огромна грешка за Юнайтед да го пусне", заяви полският скаут пред Przeglad Sportowy.

Садовски разкри, че преди време е препоръчал на клуба да привлече Арда Гюлер и Жереми Доку, но те били отхвърлени.

"През последните три години бях скаут в първия отбор. Бях отговорен за Полша, Централна и Източна Европа. Разглеждах основно играчи на възраст между 17 и 21 години, които бяха успели да се справят с футбола в Англия и показват потенциал. Но разглеждах и други пазари.

Един от тези, които препоръчах, беше Арда Гюлер, който сега е в Реал Мадрид. Или Рууни Барджи, който играеше в Копенхаген, а това лято премина в Барселона. Също и Жереми Доку - видях голям потенциал в него. Впоследствие той се озова в Манчестър Сити.

Ръководството на Ман Юнайтед каза, че са добри варианти, но не сега, може би по-късно. Нямаше голям апетит за инвестиране в играчи с потенциал. Въпреки че беше създадено специално звено за подобни задачи, то рядко се използваше през първите два сезона.

Имаше обаче един трансфер, който ме зарадва особено. Благодарение на моята препоръка, Амад Диало премина в Манчестър Юнайтед, въпреки че дори не успях да го гледам лично поради пандемията. Ограничих се до видеонаблюдение и въпреки лошото му физическо състояние, видях голям потенциал в него по отношение на техника и скорост. И се оказах прав“, каза още Садовски.