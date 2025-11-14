На тайна среща - обещали на Светльо Вуцов повиквателна за националния , но ...

Вратарят на Левски Светослав Вуцов, който към днешна дата е най-добрият на поста си българин, е бил на крачка от завръщане в националния отбор. Стражът се отказа от държавния тим след скандал с треньорския щаб на селекционера Александър Димитров и в частност наставника на вратарите в него Николай Чавдаров.

Двете страни са имали тайна среща ден преди селекционерът да обяви списъка с повиканите футболисти от efbet Лига мачовете с Турция и Грузия, пише "Мач Телеграф".

Преди месец имаше и явна среща около скандала. На нея, освен всички замесени, присъстваха и „сините“ босове Наско Сираков и Даниел Боримиров, но нещата не завършиха с положителен резултат.

На тайната сбирка сега от името на Левски са присъствали самият Светльо Вуцов, треньорът на вратарите Божидар Митрев, който първи разкри за скандала с възпитаника му, както и представител на клуба. От другата страна са били селекционерът и ябълката на раздора Николай Чавдаров, който на ниво мъжки футбол, освен в националния отбор, е работил още за аматьорите от Рилски спортист и Академик София.

Според информацията, на въпросната тайна среща двете страни са си стиснали ръцете. В разговорите надделяло желанието на Светослав Вуцов да помогне на България в този труден момент. Сбирката приключила положително и двете страни стигнали до заключението, че вратарят ще бъде повикан за предстоящите квалификации.

В крайна сметка обаче уговорката се разпаднала след това, а според сигурни източници причината за това е доста странна – начинът на обявяването на общото решение за завръщането на Светослав Вуцов в националния отбор.

Очаква се все пак вратарят на Левски, който прави страхотен сезон, да получи повиквателна за следващия сбор на националния отбор.