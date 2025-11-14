Новини
На тайна среща - обещали на Светльо Вуцов повиквателна за националния , но ...

14 Ноември, 2025 12:29 1 103 13

Сбирката приключила положително и двете страни стигнали до заключението, че вратарят ще бъде повикан за предстоящите квалификации

На тайна среща - обещали на Светльо Вуцов повиквателна за националния , но ... - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светослав Вуцов, който към днешна дата е най-добрият на поста си българин, е бил на крачка от завръщане в националния отбор. Стражът се отказа от държавния тим след скандал с треньорския щаб на селекционера Александър Димитров и в частност наставника на вратарите в него Николай Чавдаров.

Двете страни са имали тайна среща ден преди селекционерът да обяви списъка с повиканите футболисти от efbet Лига мачовете с Турция и Грузия, пише "Мач Телеграф".

Преди месец имаше и явна среща около скандала. На нея, освен всички замесени, присъстваха и „сините“ босове Наско Сираков и Даниел Боримиров, но нещата не завършиха с положителен резултат.

На тайната сбирка сега от името на Левски са присъствали самият Светльо Вуцов, треньорът на вратарите Божидар Митрев, който първи разкри за скандала с възпитаника му, както и представител на клуба. От другата страна са били селекционерът и ябълката на раздора Николай Чавдаров, който на ниво мъжки футбол, освен в националния отбор, е работил още за аматьорите от Рилски спортист и Академик София.

Според информацията, на въпросната тайна среща двете страни са си стиснали ръцете. В разговорите надделяло желанието на Светослав Вуцов да помогне на България в този труден момент. Сбирката приключила положително и двете страни стигнали до заключението, че вратарят ще бъде повикан за предстоящите квалификации.

В крайна сметка обаче уговорката се разпаднала след това, а според сигурни източници причината за това е доста странна – начинът на обявяването на общото решение за завръщането на Светослав Вуцов в националния отбор.

Очаква се все пак вратарят на Левски, който прави страхотен сезон, да получи повиквателна за следващия сбор на националния отбор.


  • 1 Лост

    11 4 Отговор
    Не трябва да го викат.

    Коментиран от #3

    12:31 14.11.2025

  • 2 Абе

    5 1 Отговор
    Не се ловете на повиквателни, що с малки букви мое пише, че заминавате на фронта.

    12:32 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И кой реши,че този е най-добрият

    12 1 Отговор
    Вратар в момента?Та в мача с ЦСКА му вкараха гол от халите.

    Коментиран от #9

    12:44 14.11.2025

  • 5 Синя София

    1 9 Отговор
    Червените червеи няма да го допуснат обратно в националния отбор

    Коментиран от #11

    12:49 14.11.2025

  • 6 АвтоГоладция

    6 1 Отговор
    "най-добрият на поста си", пълни глупости, драпа за националния зада го шитнат по лесно .

    13:01 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    3 1 Отговор
    Това момче ще се провали.

    13:03 14.11.2025

  • 9 Левски 1914

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "И кой реши,че този е най-добрият":

    Нещо си се пообъркал момче цска го няма ФАЛИРА преди още 9 години.

    Коментиран от #10, #13

    13:10 14.11.2025

  • 10 Да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Защо сега отбора от сухата река не се казва Левски 1914 ?

    13:17 14.11.2025

  • 11 Уааау

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    Та той сам си каза,че е фен на ЦСКА.

    13:18 14.11.2025

  • 12 Някой

    2 0 Отговор
    Все едно е незаменим. Като не иска, чао и край! В Левски да му погледнат поведението и да вземат мерки. Че баща му (колко мача бе наказан в Хебър) и Георги Петков който му бе и треньор, не са примери за подражание. Отделно в мача с Черно море изцепката. И като нищо в националният е вярно за 2 изцепки.
    Ако съм треньор, няма да го викам.

    13:19 14.11.2025

  • 13 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Значи и фалирал ви бие,където ви хване.

    13:20 14.11.2025

