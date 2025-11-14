На тайна среща - обещали на Светльо Вуцов повиквателна за националния , но ...

Вратарят на Левски Светослав Вуцов, който към днешна дата е най-добрият на поста си българин, е бил на крачка от завръщане в националния отбор. Стражът се отказа от държавния тим след скандал с треньорския щаб на селекционера Александър Димитров и в частност наставника на вратарите в него Николай Чавдаров.
Двете страни са имали тайна среща ден преди селекционерът да обяви списъка с повиканите футболисти от efbet Лига мачовете с Турция и Грузия, пише "Мач Телеграф".
Преди месец имаше и явна среща около скандала. На нея, освен всички замесени, присъстваха и „сините“ босове Наско Сираков и Даниел Боримиров, но нещата не завършиха с положителен резултат.
На тайната сбирка сега от името на Левски са присъствали самият Светльо Вуцов, треньорът на вратарите Божидар Митрев, който първи разкри за скандала с възпитаника му, както и представител на клуба. От другата страна са били селекционерът и ябълката на раздора Николай Чавдаров, който на ниво мъжки футбол, освен в националния отбор, е работил още за аматьорите от Рилски спортист и Академик София.
Според информацията, на въпросната тайна среща двете страни са си стиснали ръцете. В разговорите надделяло желанието на Светослав Вуцов да помогне на България в този труден момент. Сбирката приключила положително и двете страни стигнали до заключението, че вратарят ще бъде повикан за предстоящите квалификации.
В крайна сметка обаче уговорката се разпаднала след това, а според сигурни източници причината за това е доста странна – начинът на обявяването на общото решение за завръщането на Светослав Вуцов в националния отбор.
Очаква се все пак вратарят на Левски, който прави страхотен сезон, да получи повиквателна за следващия сбор на националния отбор.
1 Лост
Коментиран от #3
12:31 14.11.2025
2 Абе
12:32 14.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И кой реши,че този е най-добрият
Коментиран от #9
12:44 14.11.2025
5 Синя София
Коментиран от #11
12:49 14.11.2025
6 АвтоГоладция
13:01 14.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
13:03 14.11.2025
9 Левски 1914
До коментар #4 от "И кой реши,че този е най-добрият":Нещо си се пообъркал момче цска го няма ФАЛИРА преди още 9 години.
Коментиран от #10, #13
13:10 14.11.2025
10 Да те питам
До коментар #9 от "Левски 1914":Защо сега отбора от сухата река не се казва Левски 1914 ?
13:17 14.11.2025
11 Уааау
До коментар #5 от "Синя София":Та той сам си каза,че е фен на ЦСКА.
13:18 14.11.2025
12 Някой
Ако съм треньор, няма да го викам.
13:19 14.11.2025
13 Ха,ха
До коментар #9 от "Левски 1914":Значи и фалирал ви бие,където ви хване.
13:20 14.11.2025