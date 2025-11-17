Новини
Резултати от квалификациите за Мондиал 2026

17 Ноември, 2025 06:37 559 0

Италия загуби вкъщи от Норвегия 

Снимка: БГНЕС/EПA
Резултати от квалификациите за световното първенство по футбол през 2026-а година:

Унгария – Република Ирландия 2:3
1:0 Даниел Лукач 4`
1:1 Трой Парът (д) 15`
2:1 Барнабаш Варга 37`
2:2 Трой Парът 80`
2:3 Трой Парът 90+5`

Португалия – Армения 9:1
1:0 Ренато Вейга 7`
1:1 Едуард Сперциян 18`
2:1 Гонсало Рамош 28`
3:1 Жоао Невеш 30`
4:1 Жоао Невеш 41`
5:1 Бруно Фернандеш (д) 45+3`
6:1 Бруно Фернандеш 51`
7:1 Бруно Фернандеш (д) 72`
8:1 Жоао Невеш 81`
9:1 Франсиско Консейсао 90+2`

Азербайджан – Франция 1:3
1:0 Дадашов 4'
1:1 Матета 17'
1:2 Аклиуш 30'
1:3 Тюрам 45+3,

Украйна – Исландия 2:0
1:0 Зубков 83'
2:0 Гуцоляк 90+3'

Албания – Англия 0:2
0:1 Кейн 74'
0:2 Кейн 83'

Сърбия – Латвия 2:1
0:1 Гутковскис 13'
1:1 Катай 49'
2:1 Станкович 60'

Израел – Молдова 4:1
1:0 Тургеман 21' (д),
1:1 Николаеску 37'
2:1 Ревиво 65'
3:1 Перец 85'
4:1 Ревиво 88'

Италия – Норвегия 1:4
1:0 Еспозито 13'
1:1 Нуса 63'
1:2 Халанд 78'
1:3 Халанд 80'
1:4 Ларсен 90+3'


