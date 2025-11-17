ДР Конго елиминира Нигерия след драматични дузпи и стигна до плейофите за Мондиал 2026

Националният отбор на Демократична Република Конго поднесе една от големите изненади в квалификациите за Мондиал 2026, след като отстрани Нигерия след истински трилър, завършил с дузпи. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1:1, а при ударите от бялата точка конгоанците показаха по-здрави нерви и си извоюваха място в плейофната фаза.

Срещата започна ударно за домакините – Франк Ониека се разписа още в третата минута и даде преднина на Нигерия. Вместо да се пречупят, гостите от ДР Конго се съвзеха бързо и в 32-ата минута Мешак Елия възстанови равенството.

През второто полувреме “Супер орлите” изненадващо стигнаха до нулев актив откъм удари, докато ДР Конго бе по-опасният тим. Гостите дори вкараха два пъти, но попаденията бяха отменени след намеса на съдиите, което запази интригата до последно.

При дузпите напрежението бе осезаемо. Калвин Баси започна с пропуск за Нигерия, а малко по-късно Сюмел Мутусами върна жеста за ДР Конго. Моузес Саймън също не успя да преодолее вратаря, но Ноа Садики реализира за конгоанците. Туанзебе обаче пропусна и всичко започна отначало.

Решаващият момент дойде след неточния изстрел на Семи Аджайи. Тогава капитанът Шансел Мбемба пое отговорността и хладнокръвно вкара победната дузпа, която изпрати ДР Конго към плейофите и изхвърли един от традиционните африкански колоси от надпреварата.