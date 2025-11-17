Новини
ДР Конго елиминира Нигерия след драматични дузпи и стигна до плейофите за Мондиал 2026

17 Ноември, 2025 08:04 613 1

  • демократична република конго -
  • изненади-
  • квалификациите-
  • мондиал 2026-
  • нигерия

Преди това конгоанците успяха да елиминират и друг африкански колос, в лицето на Камерун

ДР Конго елиминира Нигерия след драматични дузпи и стигна до плейофите за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Националният отбор на Демократична Република Конго поднесе една от големите изненади в квалификациите за Мондиал 2026, след като отстрани Нигерия след истински трилър, завършил с дузпи. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1:1, а при ударите от бялата точка конгоанците показаха по-здрави нерви и си извоюваха място в плейофната фаза.

Срещата започна ударно за домакините – Франк Ониека се разписа още в третата минута и даде преднина на Нигерия. Вместо да се пречупят, гостите от ДР Конго се съвзеха бързо и в 32-ата минута Мешак Елия възстанови равенството.

През второто полувреме “Супер орлите” изненадващо стигнаха до нулев актив откъм удари, докато ДР Конго бе по-опасният тим. Гостите дори вкараха два пъти, но попаденията бяха отменени след намеса на съдиите, което запази интригата до последно.

При дузпите напрежението бе осезаемо. Калвин Баси започна с пропуск за Нигерия, а малко по-късно Сюмел Мутусами върна жеста за ДР Конго. Моузес Саймън също не успя да преодолее вратаря, но Ноа Садики реализира за конгоанците. Туанзебе обаче пропусна и всичко започна отначало.

Решаващият момент дойде след неточния изстрел на Семи Аджайи. Тогава капитанът Шансел Мбемба пое отговорността и хладнокръвно вкара победната дузпа, която изпрати ДР Конго към плейофите и изхвърли един от традиционните африкански колоси от надпреварата.


Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек от народа

    0 0 Отговор
    Давай Конго!

    08:51 17.11.2025

