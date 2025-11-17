Новини
Страна от „забранения списък“ на Доналд Тръмп е на ръба на класиране за Мондиал 2026

Страна от „забранения списък" на Доналд Тръмп е на ръба на класиране за Мондиал 2026

17 Ноември, 2025 08:45 590 2

Островната държава от бившия „travel ban“ на Тръмп е само на една крачка от историческо класиране

Страна от „забранения списък“ на Доналд Тръмп е на ръба на класиране за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хаити се превърна в най-неочакваната сензация в квалификациите за Мондиал 2026. Държавата, която беше част от нашумелия забранителен списък за пътуване, подписан от Доналд Тръмп, е много близо до второ Световно първенство в историята си.

След победата с 1:0 над Коста Рика хаитяните се изравниха по точки с лидера Хондурас и оставиха всичко за драматичния последен кръг. Хаити гостува на вече отпадналата Никарагуа, докато Хондурас има далеч по-тежко изпитание – визита на Коста Рика. Само първото място дава директна квота за Мондиал 2026.

Историята придобива още по-особен контекст заради политическите обстоятелства. Според въведените по време на Тръмп ограничения, гражданите на Хаити бяха поставени под строг режим за влизане в САЩ, като само спортисти, треньори и официални лица получаваха изключения за международни събития. Това означава, че ако Хаити се класира, много от феновете няма да могат да пътуват и да подкрепят отбора си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква поредна

    0 0 Отговор
    футболна и световна драма…
    Не издържам! Ще си разплета чорапите!
    Сам!

    08:53 17.11.2025

  • 2 нормално

    1 0 Отговор
    В тези финали ще има доста брашняни чували. С Хаити в главната роля.

    А ако вие искате нещо да хвалите тази жалка държава и да хулите по Тръмп, моля докажете си позицията, като се разходите без оръжия и охрана из това прекрасно място. А ние ще залагаме на изнасилване, грабеж, подоби, убийство.
    Не за живеене там и за седмица престой не става.

    08:59 17.11.2025

