Страна от „забранения списък“ на Доналд Тръмп е на ръба на класиране за Мондиал 2026

Хаити се превърна в най-неочакваната сензация в квалификациите за Мондиал 2026. Държавата, която беше част от нашумелия забранителен списък за пътуване, подписан от Доналд Тръмп, е много близо до второ Световно първенство в историята си.

След победата с 1:0 над Коста Рика хаитяните се изравниха по точки с лидера Хондурас и оставиха всичко за драматичния последен кръг. Хаити гостува на вече отпадналата Никарагуа, докато Хондурас има далеч по-тежко изпитание – визита на Коста Рика. Само първото място дава директна квота за Мондиал 2026.

Историята придобива още по-особен контекст заради политическите обстоятелства. Според въведените по време на Тръмп ограничения, гражданите на Хаити бяха поставени под строг режим за влизане в САЩ, като само спортисти, треньори и официални лица получаваха изключения за международни събития. Това означава, че ако Хаити се класира, много от феновете няма да могат да пътуват и да подкрепят отбора си.