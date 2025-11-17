Ибрахима Конате проговори за бъдещето си в Ливърпул

Ибрахима Конате коментира публично ситуацията около своя договор с Ливърпул, като призна, че част от слуховете в медиите влияят на отношението на феновете към него.

„Разбира се, мислим за това… но е трудно да говорим открито, защото по медиите се появяват какви ли не неща. Понякога чета и си казвам: „Боже мой…“ и това ми създава проблеми с феновете на Ливърпул, които не знаят всичко зад кулисите“, сподели защитникът пред френското издание “Téléfoot”.

Въпреки спекулациите Конате подчерта, че е спокоен и доволен от положението си: „Най-важното е, че съм щастлив – и аз знам това”.

Бъдещето на френския бранител остава тема за обсъждане, но засега посланието му към феновете е ясно.