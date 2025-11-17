Много лоша новина за треньорския щаб на Лацио

Полузащитникът на Лацио Николо Ровела няма да играе повече до края на календарната година. Клубът съобщи, че халфът ще се подложи на операция, която трябва да реши проблема с пубалгията, измъчваща го през последните два месеца.

Заради постоянните болки в слабините Ровела е записал едва четири мача този сезон. Последната му поява бе в римското дерби срещу Рома на 21 септември. В следващите седмици той опита консервативно лечение, но терапията не даде желания ефект и клубът е взел решение за хирургична намеса.

Очакваният срок за възстановяване е около 40–45 дни, което автоматично го вади от сметките на Лацио до януари. Това означава, че италианецът ще пропусне срещите с Лече, двата последователни мача с Милан, както и двубоите срещу Болоня, Парма, Кремонезе и Удинезе.

Отсъствието на Ровела е сериозен удар за Маурицио Сари, който и без това разчита на ограничени опции в средната линия.