Много лоша новина за треньорския щаб на Лацио

17 Ноември, 2025 09:27 451 0

Николо Ровела ще бъде опериран заради упорита пубалгия, която го мъчи от месеци

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Полузащитникът на Лацио Николо Ровела няма да играе повече до края на календарната година. Клубът съобщи, че халфът ще се подложи на операция, която трябва да реши проблема с пубалгията, измъчваща го през последните два месеца.

Заради постоянните болки в слабините Ровела е записал едва четири мача този сезон. Последната му поява бе в римското дерби срещу Рома на 21 септември. В следващите седмици той опита консервативно лечение, но терапията не даде желания ефект и клубът е взел решение за хирургична намеса.

Очакваният срок за възстановяване е около 40–45 дни, което автоматично го вади от сметките на Лацио до януари. Това означава, че италианецът ще пропусне срещите с Лече, двата последователни мача с Милан, както и двубоите срещу Болоня, Парма, Кремонезе и Удинезе.

Отсъствието на Ровела е сериозен удар за Маурицио Сари, който и без това разчита на ограничени опции в средната линия.


