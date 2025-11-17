Новини
Манчестър Сити натиска за трансфер на десен бек от Нюкасъл през лятото

17 Ноември, 2025 09:56 390 0

Десният бек е в радарите и на Юнайтед, но „гражданите“ са по-настойчиви

Манчестър Сити натиска за трансфер на десен бек от Нюкасъл през лятото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Сити подготвя офанзива за привличането на Тино Ливраменто през следващото лято. Защитникът на Нюкасъл Юнайтед впечатлява с изявите си и е сред най-обещаващите английски бекове, което не е останало незабелязано от шампионите на Англия.

Манчестър Юнайтед също следи ситуацията и проявява интерес към национала, но засега „червените дяволи“ не са предприели конкретни стъпки.

Според информация на журналиста Бен Джейкъбс, Сити е клубът, който най-активно работи по сделката, докато “свраките” вероятно ще настояват за висока трансферна сума за един от най-перспективните си играчи.


