Павел Дочев поема треньорския пост в Улм 1846

Българският футболен треньор Павел Дочев официално стана наставник на германския Улм 1846, който се състезава в Трета Бундеслига. Новината бе потвърдена от ръководството на клуба, което изрази увереност, че опитният специалист ще вдъхне нов живот на отбора.

В първото си изявление след подписването на договора, Дочев сподели: „Улм е клуб с богата история, силна идентичност и неподправена страст към футбола – именно това ме привлече. В разговорите с управата усетих взаимно уважение и обща визия за бъдещето. Вярвам, че тук можем да създадем нещо значимо. Имам пълно доверие в потенциала на състава и съм убеден, че заедно ще постигнем успехи.“

Павел Дочев, който е на 60 години, не е ново име за германския футбол. През годините той е ръководил редица отбори от различни дивизии, сред които Ерцгебирге Ауе, Падерборн, Рот-Вайс Ерфурт, Сандхаузен, Пройсен Мюнстер, Ханза Рощок, Виктория Кьолн и Дуисбург. Богатият му опит и познаването на местната футболна среда са сред основните причини за избора му начело на Улм.

В момента Улм 1846 се намира в трудна ситуация – тимът заема 18-о място във временното класиране на Трета Бундеслига, като е събрал едва 13 точки. Новият треньор ще има нелеката задача да изведе отбора от опасната зона и да върне увереността на играчите.

Договорът между Павел Дочев и Улм 1846 е със срок до лятото на 2027 година, което показва дългосрочните амбиции на клуба за стабилност и развитие.