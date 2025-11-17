Новини
Спорт »
Световен футбол »
Павел Дочев поема треньорския пост в Улм 1846

Павел Дочев поема треньорския пост в Улм 1846

17 Ноември, 2025 11:52 479 0

  • треньор -
  • павел дочев-
  • наставник-
  • улм 1846-
  • трета бундеслига-
  • германия

Българският специалист ще води германския клуб до 2027 година

Павел Дочев поема треньорския пост в Улм 1846 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен треньор Павел Дочев официално стана наставник на германския Улм 1846, който се състезава в Трета Бундеслига. Новината бе потвърдена от ръководството на клуба, което изрази увереност, че опитният специалист ще вдъхне нов живот на отбора.

В първото си изявление след подписването на договора, Дочев сподели: „Улм е клуб с богата история, силна идентичност и неподправена страст към футбола – именно това ме привлече. В разговорите с управата усетих взаимно уважение и обща визия за бъдещето. Вярвам, че тук можем да създадем нещо значимо. Имам пълно доверие в потенциала на състава и съм убеден, че заедно ще постигнем успехи.“

Павел Дочев, който е на 60 години, не е ново име за германския футбол. През годините той е ръководил редица отбори от различни дивизии, сред които Ерцгебирге Ауе, Падерборн, Рот-Вайс Ерфурт, Сандхаузен, Пройсен Мюнстер, Ханза Рощок, Виктория Кьолн и Дуисбург. Богатият му опит и познаването на местната футболна среда са сред основните причини за избора му начело на Улм.

В момента Улм 1846 се намира в трудна ситуация – тимът заема 18-о място във временното класиране на Трета Бундеслига, като е събрал едва 13 точки. Новият треньор ще има нелеката задача да изведе отбора от опасната зона и да върне увереността на играчите.

Договорът между Павел Дочев и Улм 1846 е със срок до лятото на 2027 година, което показва дългосрочните амбиции на клуба за стабилност и развитие.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ