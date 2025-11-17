Новини
Лаури Марканен с историческо представяне при зрелищна победа на Юта Джаз над Чикаго Булс

Лаури Марканен с историческо представяне при зрелищна победа на Юта Джаз над Чикаго Булс

17 Ноември, 2025 13:49

17 Ноември, 2025 13:49 398 0

Той реализира цели 47 точки

Лаури Марканен с историческо представяне при зрелищна победа на Юта Джаз над Чикаго Булс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев

Вълнуваща баскетболна вечер разтърси Солт Лейк Сити, където Юта Джаз извоюваха драматичен триумф над Чикаго Булс с резултат 150:127 след продължение. Главният герой на спектакъла в "Делта Център" пред 18 186 ентусиазирани фенове бе финландският ас Лаури Марканен, който буквално взриви залата с феноменалните си 47 точки, 7 борби и 2 асистенции. Със завидна лекота и хладнокръвие той поведе "джазмените" към успеха, като не остави шанс на защитата на гостите.

Кейонте Джордж също се отличи с впечатляващите си 33 точки, допринасяйки за убедителната победа на домакините.

Въпреки усилията на Чикаго Булс, които се бориха до последно, звездата им Коби Уайт приключи срещата с 27 точки, а Джош Гиди блесна с "трипъл-дабъл" – 26 точки, 12 борби и 13 асистенции. Техните изяви обаче не бяха достатъчни, за да спрат устрема на Юта.

С този успех Юта Джаз се изкачиха на 10-о място в Западната конференция с баланс 5 победи и 8 загуби, докато Чикаго Булс заемат 11-а позиция на Изток с равен актив – 6 успеха и 6 поражения.


